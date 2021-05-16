«إقامة دبي» تعرض أحدث خدماتها للسياح

دبي (الاتحاد) زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال افتتاحه معرض سوق السفر العربي «الملتقي»، اليوم، منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

واطلع سموه على أبرز الخدمات والمشاريع الذكية التي تقدمها الإدارة للسياح مثل بطاقة السعادة للسياح، وأنواع التأشيرات السياحية، كما اطلع أيضاً على تجربة التجوال الافتراضي للبوابات الذكية التي تتيح للمسافرين العبور منها خلال ثوان لا تتجاوز الـ 9 عبر بصمة العين والوجه من دون أي مستندات أو وثائق سفر.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن «الملتقي» اكتسب أهمية واسعة من قبل المهتمين بقطاع السفر والسياحة، إذ يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات بين القطاعات المحلية والإقليمية، وفرصة للاطلاع على أفضل العروض السياحية المقدمة في الدولة وفي المنطقة.

محمد المري في جناح «إقامة دبي»



وقال المري: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بوجه الخصوص تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومعالم جذب متنوعة، إلى جانب ما تتمتع به من أمن وأمان، جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية. مشيراً أن تنوع الخيارات أمام السياح ساهم في زيادة أعداد الزوار للدولة وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة.

وأشار، إلى أن الإجراءات الاحترازية السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات منذ بدء الجائحة ساهمت في استئناف العديد من النشاطات الحيوية في الدولة بما فيهم قطاع السياحة.

وعلى هامش مشاركة إقامة دبي في المعرض، قام اللواء المري بزيارة لعدد من الأجنحة المشاركة في المعرض والتقى خلالها بمسؤولي الوفود المشاركة وتناول معهم سبل التعاون المشترك في تعزيز القطاع السياحي وتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية فريدة.