أداء قوي لقطاع السياحة في أبوظبي رغم الجائحة

يوسف العربي (دبي) أكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن القطاع حقق أداءً قوياً مقارنة بالأسواق الأخرى منذ بداية جائحة كوفيد 19 وحتى اليوم. وقال في حوار مع «الاتحاد»، على هامش سوق السفر العربي «الملتقى»، إن نسب الإشغال الفندقي في أبوظبي تراوحت بين 65% و70% على مدار عام 2020 كما تراوحت بين 63% و65% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال إن حملات الترويج الخارجي استمرت على الرغم من تحديات الجائحة حيث تم الانخراط في 6 جولات تعريفية شملت أوروبا وأستراليا والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن الدائرة تخطط لزيادة متوسط إقامة الزائر في إمارة أبوظبي من 1.6 ليلة إلى ما يتراوح بين 2 و2.6 ليلة خلال العامين والمقبلين.

علي حسن الشيبة

تعافي القطاع

وأكد علي حسن الشيبة أن 2021 يعتبر عام التعافي بالنسبة للقطاع السياحي في أبوظبي من تداعيات جائحة كوفيد 19، لافتاً إلى أن التركيز خلال مرحلة التعافي ينصب على اطلاق المبادرات و جذب الشركاء. وأشار إلى أن حملات التطعيم وتخفيف القيود تدريجيا سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والإشغال الفندقي في الإمارة حيث يتمكن الزائرين من الاستمتاع بالحدائق والمتاحف والشواطئ.

خطة تسويقية

وأكد الشيبة أن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، استمرت في تنفيذ خطط الترويج الخارجي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حيث شاركت الدائرة في معظم المعارض الافتراضية العالمية خلال 2020. ولفت إلى أن مجموع الجولات الافتراضية التي شاركت فيها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 6 جولات افتراضية شملت أوربا وأستراليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

صيف 2021

وقال إن صيف 2021 يأتي بعد أن حقق قطاع السياحة حقق أداء قوياً مقارنة بالأسواق الأخرى حيث حافظت الإمارة على نسبة إشغال فندقي يتراوح بين 65% إلى 70% على مدار العام 2020 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى. ونوه بأن الفنادق حافظت على نسبة إشغال تتراوح بين 63% و65% خلال الربع الأول من العام 2021 وهي نسبة جيدة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة.

وأضاف أن السياحة الداخلية كان أحدى أهم روافد الإشغال الفندقي في أبوظبي خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعافي.

وجهات جديدة

وقال الشيبة إن حديقة سي وولد الجاري تطويرها في جزيرة ياس تعد واحدة من أكبر الحدائق المائية الترفيهية في العالم وهي حديقة مغطاة بالكامل وسيكون فيها تجارب مختلفة متعلقة بالثقافة البحرية وتعليم الأطفال العديد من العلوم المتعلقة بالحياة البحرية.

وأكد أن الحديقة تشكل إضافة مهمة للوجهات السياحية في جزيرة ياس. ولفت إلى أنه سيتم إطلاق حملة تسويقية لجزيرة السعديات من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات خلال الربع الأخير من عام 2021.

أسواق مصدرة

وتوقع الشيبة أن تغير الجائحة من الوجهات المصدرة للسياحة في أبوظبي حيث تعمل الدائرة على استقطاب السياح من دول شرق أوروبا والدول الأفريقية فضلا على إضافة دول جديدة من آسيا بخلاف الصين والهند.

مدة الإقامة

وقال إن التوقعات الحالية تشير إلى أن النمو في إجمالي عدد السياح سيكون محدوداً نظراً لظروف الجائحة لذلك سيتم التركيز على زيادة مدة الإقامة ستكون الهدف الرئيس خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن متوسط مدة الإقامة الحالية 1.6 ليلة من المتوقع أن تزيد إلى ما يتراوح بين 2 و2.6 ليلة خلال العامين المقبلين من خلال زيادة الوجهات والأنشطة السياحية والتعريف بالوجهات القائمة.

وقال: تم تطوير منصات لتعريف السائح بالوجهات السياحية في الإمارة كما تم ربط هذه الوجهات مع المنصات العالمية "تريب أدفيزور"، و"بوكينج دوت كوم" وآير بي أند بي" لتكون أمام أكبر عدد من السائحين. وأضاف: خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تكثيف هذه الوجهات وقطاع المأكولات وزيادة عدد المطاعم العالمية في أبوظبي مع التركيز على الفعاليات الترفيهية موسمية.

