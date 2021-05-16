ياس جاهزة لاستقبال الزوار الدوليين

دبي (الاتحاد) أعلنت «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة ميرال - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، عن مشاركتها في نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي «الملتقي 2021» لتسليط الضوء على جاهزية معالم جزيرة ياس الحائزة على العديد من الجوائز لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتمثل الجزيرة إحدى الوجهات المفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم على اختلاف أعمارهم، بفضل تطبيقها لتدابير السلامة عالية المستوى، بالإضافة إلى مرافقها ومعالمها السياحية الجديدة، وباقات عروضها الصيفية المميزة.

التواصل مع قطاع السفر

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «يشكل معرض سوق السفر العربي فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعادة التواصل مع قطاع السفر، مع عودة المعرض للانعقاد على أرض الواقع، بهدف تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلناها استعداداً لإعادة افتتاح الأسواق العالمية». وأضاف فندلي: «على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19، استجابت فرق عملنا في مختلف أنحاء الجزيرة بشكل فوري لضمان الحفاظ على صحة وسلامة زوارنا وكوادرنا، ونفخر بأن الجزيرة قد أصبحت واحدة من أكثر الوجهات السياحية الآمنة على مستوى العالم. واستناداً إلى ذلك، مضينا قدماً في مشاريعنا الجديدة، ونجحنا في تطبيق معايير متقدمة خلال تنظيم واستضافة مجموعة من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. وستواصل جزيرة ياس مسيرة التقدم والتطور في الوقت الذي يحرز فيه العالم تقدماً في توزيع اللقاحات. ونبذل جهوداً حثيثة لإعادة إنعاش قطاع السفر والسياحة، ويسرنا أن نسهم بشكل فاعل في دعم القطاع عبر توفير عروض متقدمة ستشكل عاملاً مهماً في استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم». ونجحت جزيرة ياس، منذ بداية أزمة كوفيد-19، بالعودة لاستقبال الزوار من السوق المحلية، وضمان صحة وسلامة سكان دولة الإمارات أثناء تواجدهم في الوجهة.

برنامج للصحة والسلامة

وطبقت جزيرة ياس العديد من مبادرات السلامة مثل «برنامج ياس للصحة والسلامة»، والذي يتيح للزوار وصولاً مباشراً إلى فريق سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة، والمكوّن من أفراد مدربين على الإجابة على أسئلة الزوار حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في مرافق الجزيرة، وترافق ذلك مع إطلاق منصة #معاً_في_ياس الرقمية، وهي محطة تجمع التجارب المليئة بالمرح بمسؤولية وأمان، والتي تتضمن توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة،. وكذلك، كثفت جزيرة ياس جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني في أبوظبي، حيث تم تطعيم 95% من كوادر العمل في مختلف أنحاء الجزيرة، بما في ذلك العاملون في الوجهات والمعالم الترفيهية والفنادق والمطاعم والمتاجر، ما يضمن تعزيز ثقة الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على العودة للسفر بشكل آمن. وحصلت المدن الترفيهية والمعالم السياحية في جزيرة ياس على شهادة Go Safe من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشمل ذلك كلاً من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي.

وتشكل هذه الشهادة واحدة من أصل 25 شهادة في مجال الصحة والسلامة حصلت عليها الجزيرة، والتي تشمل «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة في أغسطس 2020، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.