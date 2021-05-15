«دبي للمعارض».. وجهة رئيسة لفعاليات «إكسبو 2020»

مصطفى عبد العظيم(دبي)

يتهيأ مركز دبي الدولي للمعارض الجديد، الذي استضاف مؤخراً الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الضخمة كافة التي ستقام خلال الحدث الدولي الضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولأن يكون أحد المعالم البارزة في مرحلة الإرث.

ومن المخطط أن يلعب المركز الممتد على مساحة 45 ألف متر مربع دوراً محورياً في ترسيخ دبي مركزاً عالمياً في صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال إتاحة إمكانية وصول غير مسبوقة إلى جمهور عالمي وفرصة لا تتكرر لبناء شبكات التواصل، بما يحفز الصناعة والأعمال والأسواق ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة، والعالم.

وكشف هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020، عن حجز 80 % من مساحات مركز دبي للمعارض الجديد في موقع إكسبو 2020 دبي طوال فترة انعقاد الحدث الدولي التي ستمتد لستة أشهر خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

تحفيز السياحة والفعاليات

وأوضح المري أنه وفي إطار استراتيجيات دبي الموجَّهة نحو المستقبل، سيعمل إكسبو 2020 دبي على تحفيز قطاعَي السياحة والفعاليات المزدهرَين في المنطقة، فيما سيؤدي مركز دبي للمعارض - وهو مركز متطور، متعدد الأغراض، - دوراً محورياً في جذب المسافرين المحليين والدوليين ومن رجال الأعمال.

والمركز مزوّد بأحدث التقنيات وأفضل الوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات إلى جانب المطاعم، ومن المنتظر أن يصبح مركزاً للمشاركين من الدول، والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية وزوار «إكسبو 2020 دبي». فضلاً عن ذلك، فإن هذا المقر المتعدد الأغراض سيستخدمه مجتمع أوسع نطاقاً كموقع فريد من نوعه للقمم ومهرجانات الأعمال والحلقات الدراسية وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والاستعراضات الحية.

وقال المري، إن المركز سيكون رمزاً بارزاً لإرث إكسبو الطويل الأمد على صعيدَي الأعمال والسياحة، وهو من الإنشاءات الدائمة التي ستبقى بعد اختتام إكسبو 2020 فعالياته، لتكون جزءاً من دستركت 2020، منظومة الابتكار الحضرية الجديدة ومجتمع المستقبل العالمي النموذجي.

وسيقدم مركز دبي للمعارض، الذي يمتاز بموقعه الحيوي على بعد 300 متر فقط من قلب موقع إكسبو 2020، ومجاورته لمحطة مترو مسار 2020، فرصاً لا مثيل لها للتواصل وتبادل الأفكار، وسيتيح للعلماء والأكاديميين وخبراء التكنولوجيا وأصحاب الرؤى الاستشرافية التعاون معا لإيجاد سبل كفيلة بصنع مستقبل أفضل للجميع.

أقسام المركز

وينقسم المركز إلى قسمين رئيسين: هما المجمع الشمالي لمركز دبي للمعارض على مساحة قدرها 28 ألف متر مربع، مقسّمة إلى تسع قاعات تتسع لاستضافة ما بين 300 و20 ألف شخص، والمجمع الجنوبي لمركز دبي للمعارض مساحة قدرها 17 ألف متر مربع، مقسّمة إلى خمس قاعات تتسع لاستضافة ما بين 200 و11000 شخص.

ويضم المركز مسرحاً ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 غرفة اجتماعات، كما يوفر خدمات التموين والضيافة المختلفة، وأحدث التجهيزات السمعية والبصرية وتقنيات الاتصالات التي يسهل تكييفها حسب متطلبات كل فعالية، سواء كانت اجتماعاً صغيراً مغلقاً أو حفلاً موسيقياً ضخماً.

وطيلة مدة إكسبو 2020، سيصبح مركز دبي للمعارض نقطة جذب رئيسة بالنسبة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويشغل مكاناً مركزياً في خطة الإرث التي وضعها إكسبو، حيث سيستمر في استقطاب الزوار المحليين والدوليين وتعزيز النمو في قطاع خدمات الأعمال على مدى السنين العديدة القادمة.