أجنحة من الواقع.. «جناح أستراليا» حلم السماء الزرقاء

دبي(الاتحاد)

يجسد جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي، عبر شعاره «حلم السماء الزرقاء» روح التفاؤل والطموح والإبداع الأسترالي، والرغبة في ترسيخ مفهوم التعاون المشترك في حل التحديات العالمية، حيث يشكل هيكل الجناح مظلةً للتجمع والترحيب بجميع الزوار من جميع الدول لتجربة الثقافة والضيافة الأسترالية الحقيقية.

وكشفت أستراليا مؤخراً عن اكتمال بناء جناحها الواقع في منطقة التنقل، والذي سيعمل على تعريف زوار إكسبو 2020 دبي بالتنوع العرقي والثقافي في أستراليا، إذ ما يقرب من نصف الأستراليين إما ولدوا في بلد آخر أو أن أحد والديهم على الأقل مولود في بلد آخر.

وسيقدم الجناح أيضاً الابتكارات العلمية في أستراليا، فمن أول علماء الفلك في العالم إلى القياس الدقيق للنجوم والمجرات والكون، يأتي علم الفلك الأسترالي في طليعة الأبحاث والاكتشافات الدولية بما في ذلك في علم الفلك البصري/ بالأشعة تحت الحمراء والراديو والفيزياء الفلكية النظرية.

وتشكل الغيوم الركامية، والتي تجسد مفهوم التنقل، إحدى السمات الرئيسة لتصميم جناح أستراليا، المستوحى من المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوعة، وترمز بنية الغيمة فوق الساحة الأمامية للجناح الأسترالي، المصمم من قبل مكتب المهندسين المعماريين في بريزبن، إلى الطريقة التي تعد بها أستراليا أرضاً تتميز بالتنوع وموطناً لثقافات متعددة.

وفي كل ليلة، ستظهر الحياة في الجناح، حيث تضاء مظلة السحابة بعرض ديناميكي للضوء والصوت، مصمم لتقليد المناظر الطبيعية القديمة والوعرة في أستراليا.

ويمكن رؤية الأعمال الفنية الرئيسة للفنان الأسترالي المعاصر من السكان الأصليين، جوش موير في منشآت جريئة عبر الجناح، وتسليط الضوء على تنوع وثراء وحيوية المناظر الطبيعية وثقافة أستراليا، بحسب ما ذكره ماكجوان.

وستتوفر ثلاث تجارب لزوار الجناح تشكل كل تجربة منها رحلة مرئية ومسموعة مصممة لربط الزوار بأستراليا، واستكشاف قصص أسترالية عن الابتكار تعمل على ربط المجتمعات وتعبئتها محلياً وعالمياً، من المعرفة الأصلية القديمة إلى الاكتشافات والاختراعات الحديثة.

ومع أن أستراليا تشتهر بطبيعتها وشواطئها وجبالها وصحاريها وغاباتها المطيرة، إلا أنها قدمت للعالم بعضًا من أفضل الاختراعات على غرار تقنية الواي فاي، جهاز تنظيم ضربات القلب، لقاح سرطان عنق الرحم، ومسجل رحلة الصندوق الأسود، الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر ومرحاض مزدوج الدافق. وهذا قليل من كثير.

بدأ وضع حجر الأساس لبناء الجناح الأسترالي في نوفمبرعام 2019، إذ أُعلن عن اكتمال بناء الجناح بالتزامن مع يوم أستراليا الوطني بتاريخ 26 يناير من هذا العام.