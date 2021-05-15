سيرجي جاليتسكي.. من سائق شاحنة إلى واحد من أغنياء روسيا

حسونة الطيب (أبوظبي)

من أم أرمنية وأب روسي، نشأ في أسرة متوسطة الحال وعشق كرة القدم منذ صباه، لكنه لم يجد ضالته فيها فتركها ليمارس لعبة الشطرنج التي برع فيها ليفوز ببطولة مدينة سوشي. عمل وتدرج في أحد البنوك قبل تخرجه من الجامعة في العام 1993.

كانت أولى خطواته في سلم الأعمال، من خلال قرض قدره 30 ألف دولار حصل عليه مع زملائه لتأسيس شركة ترانسازيا لبيع المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل بالجملة. تحولت الشركة بعد فترة وجيزة، للموزع الحصري لمنتجات بروكتر آند جامبل في منطقة كراسنودار كراي. بعدها قام جاليتسكي، بتأسيس شركته الخاصة تاندر في 1995، ليتوسع بعد العام 1998، في مجال الأغذية وإنشاء شركة ماجنيت.

سيرجي جاليتسكي

حققت ماجنيت، نمواً سريعاً لتبلغ عائداتها 1.6 مليار دولار في 2005، متفوقة على العديد من الشركات الأخرى. بعد هذا النجاح الكبير، دخلت الشركة في قطاع مراكز التسوق لتطلق أول مركز لها في 2007. وبينما حلت ماجنيت في المركز الثالث في روسيا في قائمة أفضل الشركات المبتكرة، دخلت قائمة أفضل 100 شركة مبتكرة في العالم وفقاً لمجلة فوربس. وتعتبر ماجنيت، أكبر سلسلة سوبرماركت ومحال تجميل في روسيا، فضلاً عن أنها تحل في المرتبة 67، في قائمة أكبر الشركات في العالم، حيث تقدر قيمتها السوقية بنحو 22.4 مليار دولار.

في عام 2014، قدرت فوربس ثروة جاليتسكي بنحو 10.3 مليار دولار، والآن لا تتجاوز 6.8 مليار دولار، ليحل في المرتبة الثالثة عشرة ضمن أغنى الأشخاص في روسيا. ويُعد جاليتسكي أغنى رجل في العالم من أصل أرمني. كما زادت ثروته، بأكثر من خمس مرات منذ عام 2007. واستثمرت السلسلة، بنشاط في تحديث المتاجر القديمة، وفتح متاجر جديدة، وإطلاق وزيادة إنتاجها الخاص. تعمل الشركة حتى ديسمبر الماضي، في 3.8 ألف موقع، ويزورها ما يقارب الـ 13 مليون زبون يومياً. وتمارس الشركة، نشاطاتها بطرق عدة تتمثل في المراكز التجارية والمتاجر والصيدليات ومحال مستحضرات التجميل، التي يصل عددها لنحو 21.564 موزعة على 61 من أقاليم روسيا. وتقدر القوة العاملة في ماجنيت، بنحو 220 ألف من العاملين.

يعتبر جاليتسكي، باستثناء سليمان كريموف، الرأسمالي الروسي الوحيد الذي يستثمر في كرة القدم، حيث قام بتأسيس نادي كراسنودار الرياضي الذي يلعب ضمن أندية الدرجة الأولى في روسيا.