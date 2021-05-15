"سياحة ـ أبوظبي" تشارك في معرض سوق السفر العربي

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العالمي 2021- أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة منذ انتشار جائحة كوفيد-19، والذي يُقام هذا العام بنسخة هجينة في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 16 لغاية 19 مايو الجاري على أن يتم إطلاق الحدث بالنسخة الافتراضية بعد انتهاء فعاليات المعرض، خلال الفترة من 24 ولغاية 26 مايو 2021.

وتماشياً مع شعار هذا العام "فجر جديد للسفر والسياحة" يسلّط المعرض الضوء بشكل رئيسي على سبل إعادة تنشيط قطاعي السفر والسياحة.

وستكشف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال المعرض عن خططها لاستئناف الأنشطة السياحية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى الحملات والمبادرات التي تستعد الدائرة لإطلاقهما خلال موسمي الصيف والشتاء المقبلين.

وقال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن الدائرة تتطلع من خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي وما يمثله من فرصة رائعة للتواصل مع رواد السفر والسياحة في المنطقة وبحث فرص تعاون جديدة لتنشيط القطاع السياحي وتحقيق التعافي الكامل.

وأضاف أنه طوال الفترة الماضية بذل فريق الدائرة جهوده الحثيثة من خلال العمل المتواصل لإطلاق مبادرات كان لها الدور الأبرز في إعادة تنشيط قطاع السياحة في الإمارة مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والزوار.

وبينما تستعد الدائرة لإطلاق استراتيجيتها الجديدة تزامناً مع الترحيب بالمزيد من الزوار من وجهات إضافية في المستقبل القريب فهم متحمسون لمشاركة خططهم وجدول أعمالهم مع رواد السفر والسياحة ووسائل الإعلام خلال فعاليات المعرض.

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في نسخة العام 2021 من سوق السفر العربي استكمالًا للجهود التي تبذلها لتنشيط قطاع السياحة وانطلاقًا من التزامها دعم شركائها المحليين وأصحاب المصالح إلى جانب كسب ثقة المستثمرين والسياح في المنطقة وعلى الصعيد العالمي من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة التي قامت بإطلاقها خلال الفترة الماضية وتشمل برنامج شهادة الأمان"Go Safe" الرائد والذي يضمن التزام كافة الفنادق والمرافق والوجهات السياحية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

وفي سياق آخر من المقرر أن يشهد المعرض بنسخته الحالية الظهور الأول لـ "Wizz Air "كشريك استراتيجي إلى جانب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وخلال العام الماضي وعلى الرغم من الظروف التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 خطت أبوظبي خطوات متقدمة نحو إثراء عروضها السياحية حيث شهدت العاصمة الإماراتية افتتاح عدد من المشاريع الجديد أبرزها فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ومنطقة الحديريات الترفيهية ومشروع المرتقب لافتتاح مجمع المطار الجديد.









