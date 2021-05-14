5 شركات وساطة تهيمن على تعاملات سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

هيمنت 5 شركات وساطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 85% من إجمالي قيمة التداول منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية التداولات يوم الاثنين الماضي، فيما بلغت حصة 25 شركة وساطة أخرى نحو 15%، خلال الفترة ذاتها.

واستحوذت الشركة الدولية للأوراق المالية (شعاع للأوراق المالية سابقاً) والمملوكة للشركة العالمية القابضة، على 119.6 مليار درهم (بيعاً وشراء) تعادل 69.42% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية التداول يوم الاثنين الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي.

وتظهر البيانات أن «الدولية للأوراق المالية» أبرمت خلال العام الجاري 57.377 ألف صفقة تم من خلالها شراء 7.9 مليار سهم، بلغت قيمتها 61.4 مليار درهم، فيما عقدت 60.452 ألف صفقة تم من خلالها بيع 6.9 مليار سهم بقيمة 58.1 مليار درهم.

وفي المركز الثاني بفارق كبير تأتي شركة المجموعة المالية هيرمس الإمارات، بحصة بلغت نسبتها 5% من إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية العام الجاري، حيث نفذت الشركة تداولات بلغت 8.6 مليار درهم (بيعاً وشراء)، حيث أبرمت الشركة 68.3 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.55 مليار سهم.

وأبرمت الشركة 32.418 صفقة شراء تم خلالها شراء 798 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار درهم، فيما أبرمت 31.435 صفقة بيع تم من خلالها بيع 755 مليون سهم بقيمة بلغت 4.42 مليار درهم.

وجاءت كيو لصناعة السوق كثالث أكبر شركة وساطة من حيث قيمة التداولات التي نفذتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2021 بحصة بلغت 3.35% بقيمة تداولات (بيع وشراء) بلغت 5.77 مليار درهم. وقامت الشركة بإبرام 22.1 ألف صفقة نفذت من خلالها عمليات شراء لما مجموعه 799 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار درهم، فيما أبرمت 23.708 صفقات ونفذت من خلالها بيع 800 مليون سهم تقريبا بقيمة 2.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وتلاها تداولات شركة أرقام سيكيوريتيز بحصة نسبتها 3.22% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العاصمة خلال الفترة، بإجمالي تداولات قيمتها 5.55 مليار درهم (بيع وشراء).

وأبرمت الشركة 36.987 ألف صفقة قامت من خلالها بشراء 462.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار درهم، فيما أبرمت 25.898 صفقة قامت من خلالها ببيع 316.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.

إلى ذلك جاءت شركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية بحصة بلغت نسبتها 3.2% كخامس أكبر شركة وساطة في سوق العاصمة بإجمالي تداولات قيمتها 5.5 مليار درهم (بيع وشراء) خلال العام الجاري 2021.

وأبرمت الشركة 7.686 ألف صفقة نفذت من خلالها عمليات شراء لـ376.6 مليون سهم بقيمة بلغت 915 مليون درهم تقريباً، فيما أبرمت 8.043 ألف صفقة قامت من خلالها ببيع 1.296 مليار سهم بقيمة 4.6 مليار درهم.