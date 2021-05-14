سياحية عجمان تشارك في سوق السفر العربي

عجمان (الاتحاد)

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان في النسخة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2021 الذي يعد أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم منذ بداية ظهور جائحة «كورونا» حيث يقام في دبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان إن معرض سوق السفر العربي يعتبر من المعارض العالمية المهمة المتخصصة في السياحة والسفر، وملتقى للمهتمين بهذه القطاعات الاقتصادية، كما يعد فرصة مثالية لعقد اللقاءات وتوسيع شبكة العلاقات مع الدول الخارجية وبحث فرص افتتاح مزيد من المكاتب التمثيلية لسياحة عجمان حول العالم.