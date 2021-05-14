ارتفاع الطلب على الفلل السكنية والتاون هاوس في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت شركة بلووم العقارية أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد طلباً مرتفعاً على الفلل السكنية والتاون هاوس، وهو ما يشجع على طرح المزيد من مشاريع الفلل بالإمارة.

وقال مصطفى سعيد مدير المشاريع والتطوير بشركة بلووم العقارية لـ «الاتحاد»: إن نجاح الشركة في بيع كامل وحدات مشروع «الضي» ضمن حدائق بلووم بأبوظبي فور طرحه، يعزز خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع التي توفر وحدات الفلل والتاون هاوس.

وأضاف: لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل والتاون هاوس، لاسيما بعد الجائحة، في ظل تفضيل كثير من العملاء للسكن على هذه الوحدات التي توفر مساحات واسعة وتضم ملاحق وحدائق، وهو ما يتناسب مع متطلبات السكن بعد «كورونا»، لاسيما من حيث العمل والدراسة من المنزل.

وأوضح أن «بلووم» تعتزم قريبا طرح مشروعها «بلووم ديستركت» متعدد الأغراض بأبوظبي، والواقع بجوار مطار أبوظبي الدولة، والذي سيضم العديد من والمرافق والمستشفيات، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لإطلاق المشروع قبل نهاية العام، حيث سيتم الطرح على مراحل، وستضم المرحلة الأولى وحدات تاون هاوس وفلل، فضلاً عن الخدمات والمرافق والمساحات الخضراء.

وقال سعيد إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد حالة من التحسن، لاسيما في ظل العائد الاستثماري المرتفع بالقطاع، والذي يتراوح بين 6 و8%.

وأكد أن القرارات الصادرة مؤخراً عن الجهات المختصة مثل منح الجنسية للمستثمرين عند شراء العقارات، وإجراءات الإقامة الذهبية عززت من ثقة المستثمرين لشراء العقارات بالإمارات، ما انعكس بشكل مباشر على المبيعات العقارية مؤخراً.

وسجل القطاع العقاري العديد من المؤشرات الإيجابية خلال العام 2020، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث ارتفعت قيمة تداولات العقارات بالإمارة بنحو 28% إلى 74 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بعام 2019.

بيع كامل وحدات مشروع «الضي» ضمن حدائق بلووم (الاتحاد)

ولفت سعيد إلى أن الإقبال الكبير على مشروع الضي، يعكس نمو واستقرار القطاع العقاري بأبوظبي.

ويوفر مشروع «الضي»، الذي يعد بمثابة المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، 181 وحدة تاون هاوس، منها 51 وحدة ذات غرفتين، و98 وحدة ذات ثلاث غرف، و20 تاون هاوس ذات 4 غرف، و12 وحدة مؤلفة من 5 غرف، وتتراوح المساحات من 124 إلى 350 متراً مربعاً، وتبدأ الأسعار من 1.8 مليون درهم.

ولفت سعيد إلى توفر طرق سداد ميسرة في مشروع الضي مع سداد 40% خلال الإنشاء و60% عند التسليم، لافتا إلى ارتفاع الطلب بشكل أكبر على الوحدات الصغيرة ذات الغرفتين والثلاث غرف.

وذكر أن المشروع استقطب نسبة كبيرة من الشباب، موضحاً أن النسبة الأكبر من المشترين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاما. ووفرت المراحل الأولى من حدائق بلووم 457 وحدة، حيث ضمت المرحلة الأولى 123 فيلا، والثانية 55 فيلا، والثالثة 147 وحدة، فيما ضم مشروع «فاية» الذي يعد بمثابة المرحلة الرابعة من «حدائق بلووم» 132 تاون هاوس.

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة في دبي، قال سعيد إن الشركة باشرت مؤخرا تسليم مشروع «بلووم تاورز»، والذي يوفر 944 وحدة سكنية تتراوح في قرية «الجميرا سيركل»، فيما يتوقع تسليم «بلووم هايتس»، الذي يضم 686 شقة سكنية خلال الشهر الحالي، مؤكدا أن الشركة حرصت على استمرار الأعمال الإنشائية خلال الجائحة، ما عزز من إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة.

وأوضح سعيد أن الجائحة كان لها تأثير ملحوظ على تصاميم المشاريع، في ظل تفضيل كثير من العملاء لمتطلبات جديدة تناسب العمل والدراسة من المنزل، مع زيادة الحاجة إلى غرفة مكتب، وهو ما يتوقع أن يتم مراعاته في التصاميم المستقبلية للوحدات السكنية.

ولفت إلى أن الجائحة أثرت كذلك على خطط التسويق، حيث أسهمت في توسع الشركات في التسويق الرقمي والإلكتروني.