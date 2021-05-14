الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

لندن (رويترز)

زادت أسعار الذهب أمس على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1827.40 دولار.

واستقر المعدن على أساس أسبوعي. وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمت «التضخم ليس بالضرورة سلبياً بالنسبة للذهب».

أظهرت بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعاً أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.