تعافي «وول ستريت» ينعش الأسواق الآسيوية

طوكيو (د ب أ)

تعافت البورصات في منطقة آسيا والباسيفيك، أمس في أعقاب انتعاش بورصة وول ستريت الأمريكية. وارتفع مؤشر نيكي القياسي في اليابان 636.4 نقطة، أي بنسبة 2.3 بالمئة إلى 28084 نقطة، في أول زيادة له خلال أربعة أيام، بعد خسارة 2.49 بالمئة من قيمته الخميس.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 34 نقطة، أي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1883 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 32.21 نقطة، أي بنسبة واحد بالمئة إلى 3153 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 53 نقطة أي بنسبة 1.56 بالمئة ليصل إلى 3483 نقطة، فيما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج 222 نقطة، أي بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 27941 نقطة.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة قد ارتفع أمس الخميس بنسبة 1.29 بالمئة، وارتفع مؤشر إس أند بي بنسبة 1.22 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.72 بالمئة.