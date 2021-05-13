4.207 مليار درهم أرباح «بنوك أبوظبي المدرجة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعات المصرفية الثلاث لأبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي مجموعة بنك أبوظبي الأول و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 46.2% تعادل زيادة بقيمة 1.329 مليار درهم في الربع الأول من 2021، وفقاً للبيانات الرسمية المفصح عنها من البنوك الثلاثة.

وتفصيلاً، ارتفعت القيمة الإجمالية للأرباح الصافية للبنوك الثلاثة إلى 4.207 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع 2.878 مليار درهم في الربع الأول من 2020. وبلغت الموجودات الإجمالية للبنوك الثلاثة 1.467 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات المقدمة لعملاء المجموعات المصرفية الثلاث نحو 706 مليارات درهم، فيما استحوذت المجموعات المصرفية ذاتها على 910 مليارات درهم الودائع المصرفية بالدولة. ووصلت القيمة السوقية للمجموعات المصرفية الثلاث، أي إجمالي سعر أسهمها المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي نحو 222.4 مليار درهم بنهاية تداولات يوم أمس.

وتصدر بنك أبوظبي الأول المجموعات الثلاث من حيث مؤشراته عامة، حيث بلغت قيمة الأرباح الصافية التي حققتها المجموعة في الربع الأول من 2021 نحو 2.479 مليار درهم، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 2.399 مليار درهم في الفترة المقابلة في 2020. وتظهر بيانات البنك أن إجمالي موجوداته بلغت 941 مليار درهم بنهاية مارس 2021 فيما بلغت قيمة محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة لعملائه نحو 387 مليار درهم، أما رصيد الودائع المصرفية لديه فقد بلغت 568 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت بنهاية تداولات الأمس 160.5 مليار درهم.

أما مجموعة أبوظبي التجاري فقد سجلت قفزة كبيرة في قيمة أرباحها الصافية التي بلغت 1.121 مليار درهم في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 209 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ مجموع موجودات البنك 396 مليار درهم، فيما بلغت قيمة محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء البنك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 236 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الودائع المصرفية لدى البنك 239 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات سوق العاصمة أبوظبي فقد بلغت القيمة السوقية بلغت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي الصافية 607.6 مليون درهم في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 270 مليون درهم في الربع الأول من 2020.

أما وجودات المصرف فقد وصلت 131 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمة محفظة التمويلات التي قدمها لعملائه 83 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الودائع المصرفية لديه نحو 103 مليارات درهم. وبلغت القيمة السوقية للمصرف مطلع الرسبوع الجاري نحو 18.3 مليار درهم.