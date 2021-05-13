الذهب يهبط لقاع أسبوع مع صعود عوائد السندات والدولار

لندن (رويترز)

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع أمس الخميس متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكراً.

وبحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1814.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو أيار عند 1811.74 دولار.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1814.20دولار.

وقالت شياو فو رئيسة تحليلات أسواق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال «تواصل العوائد الحقيقية الارتفاع وثمة تكهن في السوق بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس الاحتياطي». وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في حين صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه.

أظهرت بيانات الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأميركيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل نيسان، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. وتعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتسجيل التضخم معدل اثنين بالمئة ويكون على مسار نحو تجاوز ذلك المستوى «إلى حد ما» لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2848.72 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.85 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1203.50 دولار.