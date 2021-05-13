سوق السفر العربي ينعش سياحة الحوافز في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مسؤولون في قطاع الضيافة بدبي وجود مؤشرات إيجابية على عودة سياحة الحوافز والمؤتمرات إلى الانتعاش مرة أخرى، مع توالي استضافة الإمارة المعارض والمؤتمرات الدولية، وفقاً لمجموعة من البروتوكولات والتدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19، لافتين إلى ارتفاع معدلات الإشغال في فنادق الأعمال بالمدينة، خلال فترة انعقاد هذه الفعاليات بنسب تتراوح بين %15 إلى %20.

وأفاد هؤلاء بأن انعقاد معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي، كأول حدث عالمي يقام حضورياً بمشاركة أكثر من 60 دولة ووجهة سياحية، يشكل بدوره دفعة قوية جديدة لقطاع الفنادق ولتعافي سياحة الحوافز والمؤتمرات، خاصة في ظل اهتمام الوجهات السياحية التي تتهيأ لرفع قيود السفر في المستقبل القريب بالترويج المباشر لمقوماتها السياحية والتعريف بإجراءاتها لاستئناف استقبال السياح، وفقاً للواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.

معدلات الإشغال

وقال خالد ذكي المدير العام الإقليمي لفنادق كراون بلازا دبي وأبوظبي وهوليداي ان أبوظبي، إن معدلات الإشغال في فندق كراون بلازا دبي القريب من مركز دبي للمعارض الذي يستضيف سوق السفر العربي، ارتفعت، خلال فترة انعقاد المعرض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عن مستويات الإشغال السابقة للمعرض.

من جهته، قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة ستاي ويل للضيافة: إنه في الوقت الذي تستعد فيه دبي لانطلاق معرض سوق السفر العربي 2021، مباشرة بعد فترة إجازة العيد، يشهد فندق بارك ريجيس كريس كين، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة حجوزات الوفود والشركات، وذلك بسبب موقعه القريب من مركز دبي التجاري العالمي، متوقعاً أن تضيف الحجوزات المتصلة بالمشاركين نحو 20% زيادة في الإشغال خلال فترة المعرض، بما يرفع معدل الإشغال في فنادق المجموعة إلى 70%، خلال فترة العيد ومعرض سوق السفر العربي 2021.

وأوضح بيكر أنه وفي ظل التغيّر المستمر الذي يشهده سوق السفر في كافة أنحاء العالم، فإن استضافة المعارض والمؤتمرات تشكل فرصة مهمة لعودة التعافي لسياحة الحوافز والمؤتمرات التي تشكل بدورها ركيزة مهمة لتعافي قطاع الضيافة، مشيراً إلى مواصلة مراقبة الأوضاع العالمية للعمل على استقطاب الضيوف العالميين بحسب الأسواق المتاحة.

زوار لدورة سابقة من المعرض (أرشيفية)

وكشف بيكر عن تسجيل فنادق المجموعة في دبي تحسناً كبيراً في نسب الإشغال خلال الربع الأول من العام، وخلال عطلة عيد الفطر، مع زيادة الحجوزات من الضيوف القادمين من داخل الإمارات من الشارقة وأبوظبي وعجمان الذين اختاروا أن يقضوا فترة العيد والاحتفال في دبي، مشيراً إلى أن حجوزات الإقامة خلال العيد ارتفعت بشكل لافت فور الإعلان عن موعد العطلة، والتي سوف تضيف 40% حجوزات أكثر عن مستويات الإشغال قبل العطلة، خاصة الطلب على أجنحة العائلات التي يفضلها الضيوف القادمين للاحتفال مع عائلاتهم، مع الاستفادة من عروض الإقامة الطويلة.

مبادرات

من جهته، قال فينسنت ميكوليس، المدير العام لشركة أسكوت المحدودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن الحملات والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مع بداية العام من الترويج للسياحة المحلية بشكل مبتكر، وتشجيع المقيمين والمواطنين، ساهمت في تحفيز شرائح جديدة من السياح على استكشاف الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارات، بما يتماشى مع لوائح الصحة والسلامة المحلية، الأمر الذي عاد بالنفع على قطاع الضيافة، حيث شهد فندقاً أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي انتعاشاً في نسب الإشغال امتد لغاية شهر رمضان المبارك.

وتوقع ميكوليس ارتفاعاً إيجابياً في معدلات الإشغال، خلال فترة العيد ومعرض سوق السفر العربي 2021 الذي تستضيفه دبي، حيث يفضل مسافرو الأعمال الإقامة فنادق المدينة القريبة من محطة مترو دبي، والتي تتمتع بإطلالة مباشرة على شارع الشيخ زايد، إلى جانب الرحابة في المساحات وتجهيزات منزلية كاملة، وتوفير متطلبات الأعمال مثل الإنترنت واي فاي عالي السرعة، والمكاتب ضمن الشقق وكافة الخدمات الفندقية على مدار الساعة.

وأوضح أنه إلى جانب مؤشرات التحسن في سياحة الحوافز والمؤتمرات، فقد أسهمت عروض الإقامة الطويلة، والتي تم تصميمها بهدف توفير ملاذات تبعث على الراحة المنزلية للضيوف، مع توفر خيارات الحجز اليومية والأسبوعية والشهرية، قد أسهمت بدورها في تعزيز مستويات الإشغال.

60 دولة ووجهة سياحية تشارك في المعرض (أرشيفية)

وأشار إلى حرص أسكوت على حضور معرض سوق السفر العربي 2021، والذي يعتبر معرضاً رائداً في قطاع الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بنسختيه الواقعية والافتراضية، الأمر الذي سوف يسهل انعقاد ندوات حوارية دولية مهمة على مستوى قطاعي السياحة والضيافة في العالم.

كانالز: عيد الفطر وسوق السفر يرفعان معدلات الإشغال

بدوه، قال خوسيه كانالز العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، إن معرض سوق السفر العربي 2021 الذي تستضيفه دبي، بعد إجازة عيد الفطر، سوف يساهم في زيادة حجوزات فنادقنا خاصة في دبي، بالمنظر إلى كونه واحداً من المؤتمرات المهمة والكبرى لقطاع الضيافة في المنطقة، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام ستركّز على الاتجاهات والتحديات الناشئة التي يواجهها العاملون في قطاع الفنادق على مستوى العالم.

وأوضح أن المعرض سيشكل مزيجاً فريداً من نوعه يجمع بين المؤتمرات الحية والمؤتمرات الافتراضية، ما يفتح فرصة المشاركة أمام رواد الضيافة من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أهميته المشاركة فيه للاستماع إلى نظرائنا في القطاع ومشاركة خبرات مجموعة فنادق بارسيلو في هذه الفعالية المدمجة لهذا العام».

وعلى صعيد أداء فنادق المجموعة منذ بداية العام الجاري، أشار كانالز إلى أن فنادق بارسيلو في الإمارات، قد شهدت ارتفاعاً تدريجياً ثابتاً في معدلات الإشغال الإجمالية منذ بداية العام وصلت إلى %62 في مارس الماضي 2021، وتعززت مستويات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك وصولاً إلى تسجيل مستويات أعلى خلال عطلة عيد الفطر.