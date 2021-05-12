%40 تغطية الجيل الخامس في مدن الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تتجاوز نسبة تغطية الجيل الخامس في الدولة حالياً 40% من المدن الرئيسية، فيما بلغ عدد المحطات أكثر من 4200 محطة وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقال المنصوري لـ«الاتحاد»: إن التغطية الحالية توفر فرصة استخدام شبكات الجيل الخامس في مختلف المناطق الحيوية بالدولة، علماً أن العمل جارٍ من قبل المشغلين على زيادة التغطية بشكل مستمر ومتواصل لتشمل كافة مناطق الدولة.

وكشف المنصوري أن العمل يجري حالياً على زيادة عدد المحطات لتصل إلى أكثر من 5000 محطة بنهاية عام 2021، بالإضافة لاستمرار تجارب التطبيقات العملية لحالات الاستخدام في مختلف القطاعات (مثل المباني الذكية، والسيارات المتصلة، والتعلم عن بُعد القائم على الواقع الافتراضي، وعمليات المراقبة الذكية وغيرها) وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من ميزات الجيل الخامس.

وقال: تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في الدولة أكثر من 550 ألف مستخدم نشط مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً ارتفاع هذا العدد مع توفر المزيد من الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الخامس.

وواصلت الهيئة بالتعاون مع مزودي الخدمة عملها الدؤوب وخططها الرامية للتوسع في محطات شبكة الجيل الخامس في الدولة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم.

حمد المنصوري

واتخذت تدابير عالية المستوى لضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بشبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأهمية شبكة الجيل الخامس الواعدة، والتي تعد نواة للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وتقنيات التحكم الذاتي، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

نطاق جديد

وخصصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نطاقاً ترددياً جديداً يتيح لمشغلي الاتصالات في دولة الإمارات التوسع في تطبيق تقنية الجيل الخامس، انسجاماً مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

وتم تخصيص ترددات في نطاق الموجات الملليمترية من 24.25 - 27.5 جيجا هرتز لتطوير شبكات الجيل الخامس، ما يعزز مكانتها باعتبارها دولة رائدة إقليمياً، ويجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تخصص هذا الحيز من الترددات، وهو ما سيساعد في نشر واستعمال شبكات الجيل الخامس.

ومن المقرر تخصيص النطاق على مرحلتين بناءً على توفر المعدات، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الأول من سبتمبر 2020، حيث تم تخصيص النطاق الترددي 26.5 - 27.5 جيجا هرتز للمشغلين، أما المرحلة الثانية فتبدأ في الربع الثالث من عام 2021، وسيتم من خلالها تخصيص عرض نطاق يبلغ 1 جيجا هرتز لكل مشغل في النطاق الترددي (25.5 - 27.5 جيجا هرتز).

ويوفر النطاق الترددي الجديد سعة قدرها 1 جيجا هرتز لكل من مشغلي خدمات الهاتف المحمول، فرصة لتعزيز وتطوير خدمات النطاق العريض اللاسلكية باستخدام تقنية الجيل الخامس، وذلك من حيث السرعة وحجم البيانات، مقارنة مع ما كانت توفره شبكات الجيل الرابع.

كما يوفر التردد الجديد ميزات إضافية أخرى، كمعدلات أعلى لنقل البيانات في الثانية الواحدة واستيعاب أكبر لكثافة الاتصالات لكل كيلومتر مربع، مع ضمان جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء، مقارنة بالأجيال السابقة.