البنك الدولي: الإمارات ثاني أكبر مصدري التحويلات خلال 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنف البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات خلال العام 2020. ووفقاً لتقرير التحويلات والتنمية الصادر عن البنك الدولي أمس، بلغت قيمة التحويلات من دولة الإمارات في العام الماضي نحو 157.8 مليار درهم، ( 43 مليار دولار)، ما يمثل تراجع 3.9% عن العام السابق.

وبحسب التقرير جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بإجمالي تحويلات وصل إلى 68 مليار دولار، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 35 مليار دولار.

وبحسب بيانات التقرير تراجعت قيمة التحويلات من الإمارات إلى الهند خلال العام الماضي بنحو 17%، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة التحويلات من الدولة إلى باكستان بنحو 19%.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي التحويلات العالمية خلال العام الماضي نحو 540 مليار دولار، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.9% عن عام 2019، وذلك على الرغم من الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%). وكان أيضاً أقل كثيراً من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين- هوت أكثر من 30% في العام الماضي.

ونتيجة لذلك فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الائتمانية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

وكان من العوامل الرئيسة للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحول في التدفقات من الدفع النقدي على الدفع الرقمي ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

ويعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المسجلة رسمياً على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.