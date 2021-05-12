دبي تطلق عروضاً ترويجية للعائلات خلال العيد

دبي (الاتحاد)

تغمر الأجواء الاحتفالية مختلف أرجاء دبي احتفالاً بعيد الفطر، مع تنظيم الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، وتوفير تجارب مميزة للزوار من 11 وحتى 15 مايو.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أبرز الوجهات التي تستحق الزيارة في دبي خلال عيد الفطر المبارك.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات، حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

وتقدم متاجر العطور ومستحضرات التجميل في دبي مجموعة متنوعة من العروض لهدايا عيد الفطر، بدءاً من العطور والروائح التقليدية، ووصولاً إلى أحدث الإصدارات الفاخرة من مستحضرات المكياج.

وترحب مجموعة من العلامات التجارية الكبرى بالمتسوقين لشراء أحدث المعدات والملابس الرياضية خلال العيد.

وسيكون المتسوقون في دبي على موعد مع خيارات مميزة هذا العام مع تخفيضات كبيرة على مجموعة من المنتجات الملابس والأزياء الحديثة.

من المتوقع أن تشهد متاجر الذهب والمجوهرات في دبي إقبالاً لافتاً من المتسوقين، بفضل العروض المميزة على مجموعة واسعة من الخيارات.

ويمثل عيد الفطر مناسبة مثالية لتجديد أجواء المنزل، لا سيما مع توفر تخفيضات مميزة في متاجر المفروشات تتراوح بين 30 و55 %.

كما يمكن للعائلات الاحتفال بعيد الفطر في دبي دولفيناريوم مع تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر الدخول إلى العروض الحية للدلافين.