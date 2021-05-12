اقتصاد بريطانيا ينكمش 1.5% خلال الربع الأول

لندن (د ب ا)

أظهرت إحصاءات رسمية أمس انكماش الاقتصاد البريطاني في بداية العام الجاري بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، ولكن بنسبة أقل من المتوقع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن مكتب الاحصاءات الوطني قال إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 1.5% في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين أثناء تطبيق إجراءات الاغلاق.

وأدى تعافي الاداء الاقتصادي في مارس الماضي لانتعاش الاقتصاد، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.1% خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك على الرغم من استمرار تطبيق القيود.

وقال مكتب الاحصاءات، إن إعادة فتح المدارس وإنفاق التجزئة القوي ساهما في تعافي الاقتصاد.

وقال دارين مورجان، كبير الاقتصاديين بالمكتب» التعافي القوي الذي تحقق خلال مارس الماضي بفعل تجارة التجزئة وعودة المدارس لم يكن كافياً لمنع الاقتصاد من الانكماش خلال الربع الأول، حيث إن إجراءات الإغلاق أضرت بقطاع الخدمات بصورة كبيرة».