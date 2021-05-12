ألمانيا: التضخم يرتفع إلى %2 في أبريل

فيسبادن (د ب أ)

ارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عامين في أبريل الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أن معدل التضخم السنوي بلغ في ذلك الشهر 2%. وكانت آخر مرة سجلت ألمانيا فيها مثل هذا المعدل المرتفع في أبريل 2019.

ومنذ انتهاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في نهاية عام 2020، ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الرابع على التوالي.

وفي يناير الماضي، بلغ معدل التضخم 1%، وفي فبراير ارتفع إلى 1.3%، وإلى 1.7% في مارس. وبحسب البيانات، كان التضخم في أبريل الماضي مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة (+ 7.9%). وكان لضريبة الكربون التي تم إدخالها في بداية هذا العام وانخفاض أسعار منتجات الطاقة قبل عام أثر في ذلك. وفي بداية «الجائحة»، انهارت أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب في السوق العالمية.

وأنفق المستهلكون في ألمانيا أموالاً أكثر الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على الوقود (+ 23.3% في المائة) وزيت التدفئة (+ 21.1%).