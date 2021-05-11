«الاتحاد إسكو» و«طاقة البحرين» تعززان الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطاقة المستدامة الانخراط في شراكة استراتيجية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في مجالات الاستدامة. وخلال حفل افتراضي، وقعت الاتحاد إسكو الطاقة المستدامة مذكرة تفاهم، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - رئيس هيئة الطاقة المستدامة. ومن خلال مذكرة التفاهم، سيتبادل الطرفان أفضل التجارب والممارسات العالمية حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدعم جهود الاستدامة في مملكة البحرين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة لتحقيق الأهداف المشتركة. كما تشكل المذكرة إطار عمل في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في البحرين.