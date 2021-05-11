العين.. واحة طبيعية تجذب السياحة الداخلية

رشا طبيلة (أبوظبي)

العين.. واحة طبيعية تجذب الزوار إليها خلال الأعياد والإجازات، فإجازة عيد الفطر رفعت من إشغال فنادق فيها، وذلك من السياحة الداخلية، فالعين تتمتع بمعالم فريدة طبيعية تجعلها محط أنظار العالم إليها. فهي تضم واحة العين التي أُدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي وتعد من أكبر الواحات في العين، ومواقع أثرية من قلاع وحصون، إلى جانب معالم طبيعية من جيل حفيت الذي يبلغ ارتفاع قمته 1249 متراً، ومتنزهات متميزة مثل المبزرة الخضراء، ومتنزه جبل حفيت الصحراوي، ومرافق ترفيهية متعددة ومتاحف تاريخية وغيرها من المعالم.

تقول مريم المهيري، مدير عام شركة «واحة العين للعطلات»: «تمتاز العين بمعالمها الطبيعية التي تجذب السياح والزوار من جبل الحفيت والمبزرة، مع توفر فنادق للإقامة للاستمتاع بالطبيعة وممارسة سياحة المغامرات من أنشطة متعددة. وتشير المهيري إلى متنزه جبل حفيت الصحراوي لسياحة المغامرات والمبزرة للعائلات، إلى جانب واحات العين التي تضم أعداداً ضخمة من مزارع النخيل وأفلاج المياه العذبة والينابيع، وهي واحة العين وواحة الجيمي في العين، والداوودي وواحة الهيلي وواحة المويجعي وواحة القطارة.

قلعة الجاهلي (الاتحاد)

وتقول المهيري: «يوجد في العين فنادق متنوعة ومراكز تسوق وحديقة حيوانات، إلى جانب تميز العين بطقسها الجميل، خصوصاً على قمة جبل حفيت».

ويقول أحمد الظاهري صاحب شركة ليجر ترين للسياحة -العين: السياحة الداخلية أصبحت هي الخيار المفضل لكثير من العوائل، مع استمرار جائحة كورونا، ووجود صعوبات وشروط للتنقل بين دول العالم». ويشير إلى أن عدم وجود إغلاقات داخلية أسهم في رفع نسبة الحركة بين مدن الدولة، وخلق ثقافة جديدة وهي ثقافة إعادة اكتشاف مواقع سياحية لم يتم زيارتها من قبل، أو التعرف على ما هو جديد في هذه المواقع».

وعلى سبيل المثال، يقول الظاهري:«أحد الزوار لدينا قال في وقت سابق إنه كان دائماً يؤجل جولاته في مدينة العين لارتباطه بالسفر واكتشاف دول ثانية، وهذه الأيام أهم أولياته هي اكتشاف ما هو موجود في الدولة، مع توفر مزيد من الوقت لذلك».

ويضيف الظاهري: «الوقت الراهن هو فرصة للتعرف على كنوز دولتنا من مواقع أثرية ومتنزهات وجبال وسواحل جميلة متنوعة، مع توفر الخدمات والمرافق المؤهلة، لما له الأثر في أن نرى الإقبال يزداد يوماً بعد يوم للمواقع السياحية القديمة والجديدة». ويشير الظاهري إلى أبرز معالم العين من جبل حفيت والمبزرة الخضراء ومتنزه جبل حفيت وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي، إلى جانب بيت محمد بن خليفة القديم الذي أعيد ترميمه وأصبح مكاناً للأنشطة المجتمعية مثل ورش العمل والدورات الفنية». ويضيف الظاهري: «يوجد طلب على السياحة الداخلية في العين».

المبزرة الخضراء (الاتحاد)

وتقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»، إن مدينة العين تتميز بمعالمها الطبيعية والخضراء مثل واحات العين وتشهد إقبالاً من السياحة الداخلية في الوقت الراهن». وتشير حرب: «يشهد فندقانا في المدينة، وهما هيلي ريحان من روتانا وفندق روتانا العين، إشغالاً مرتفعاً خلال إجازة عيد الفطر، حيث تجاوز معدل الأشغال في الفندقين 90% خلال الإجازة». وتضيف:«بعد العيد نسجل معدل إشغال بنسبة 70%، ما يؤكد على أن الأداء الفندقي في العين جيد، وتشهد إقبالاً من الزوار».

واحات العين

وتلقّب مدينة العين بمدينة الواحات وقد أدرجتها اليونيسكو على قائمة مواقع التراث العالمي، وتبعد مدينة العين 90 دقيقة بالسيارة عن أبوظبي، وتُعتبر من أقدم المستوطنات المأهولة بصورة دائمة في العالم، حيث تتميز بالواحات الخضراء القديمة والحصون التاريخية، والمتنزهات الأثرية التي تضمّ القطع الأثرية القديمة والقصور القديمة، وأسواق الجمال الرائعة ونادياً لركوب الخيل والرماية والجولف، فضلاً عن الأسواق النابضة بالحياة التي تبيع الحِرف الإماراتية والتوابل والسجاد والعطور وغيرها من السلع المميزة.

وتُعدّ واحة العين الموقع الأمثل للتعرّف على تقنيات الزراعة التي اعتُمدت منذ آلاف السنين في المنطقة، إذ أنّها ما زالت تستعين بنظام الأفلاج التقليدي للريّ، مع ممرّات مُظلَّلة تتراصف فيها 147 ألف شجرة نخيل وأشجار مثمرة أخرى.

جبل حفيت

تتميز مدينة العين بجبل حفيت، فيبلغ ارتفاع قمته 1249 متراً، وتُعتبر الأعلى في أبوظبي وثاني أعلى قمة في دولة الإمارات، ويتكوّن هذا الجبل الذي يُشرف على كامل منطقة العين ويقع على الحدود مع سلطنة عمان، من صخور كلسيّة شديدة الانحدار تعرّضت لعوامل التعرية الطبيعية على مدى آلاف السنين، وقد اكتُشفت في محيطه آثار أحفورية مهمة تمثل جزءاً أساسياً من لغز التاريخ القديم لهذه المدينة.

ويعد متنزه جبل حفيت الصحراوي الذي يعدّ وجهة مثالية لكافة أفراد الأسرة ويستكنّ عند سفح سلسلةٍ جبلية وعرة، إذ يمكن للضيوف التمتّع بجولة على ظهر الإبل أو على متن دراجة هوائية أو «عربة باجي» وقضاء أمسية مذهلة تحت ضوء النجوم في خيمةٍ مكيفة.

وتعدّ حديقة الحيوانات في مدينة العين وجهة مثالية للعائلات، وتشمل أكثر من أربعة آلاف حيوان، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطعام الزرافة والقيام بجولة على ظهر الإبل. في وقت يمكنهم مشاهدة الحيوانات الإفريقية خلال جولة سفاري ممتعة في العين.

متنزه جبل حفيت الصحراوي (الاتحاد)

قصور تاريخية

تضم العين قصر المويجعي، حيث تمّ الحفاظ على قصر المويجعي المذهل بعناية، إذ يُعدّ مكان ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أُعيد تأهيله وتحوّل إلى متحفٍ ومعرضٍ حديث يعيد إحياء قصة العائلة الحاكمة في أبوظبي، وتضمّ منطقة العين مباني تاريخية مثل قلعة الجاهلي وقلعة القطارة. شُيّدت قلعة الجاهلي في عام 1891 للدفاع عن المدينة وحماية بساتين النخيل، وتحتضن معرضاً لأعمال الرحالة البريطاني السير ويلفريد ثيسيجر. كما تشمل قلعة القطارة مركزاً للفنون وصالة عرض.