«الاتحاد للطيران» توفر خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل

أبوظبي (وام)

أعلنت الاتحاد للطيران عن توقيع شراكة مع شركة دوبز، التابعة لدناتا، المتخصصة في تزويد حلول خارج المطار والتي تتيح للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي، كما يمكن أيضاً إجراء فحص «كورونا» عبر الشريك الطبي لشركة الطيران LifeDX.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: «تسعى الاتحاد للطيران دائماً إلى البحث عن سبل مبتكرة لتعزيز تجربة السفر، وتسهم هذه المبادرة في منح الضيوف مزيداً من خيارات السفر المريحة». وأضاف أن إتمام إجراءات السفر من المنزل يساعد في الحد من التقارب في المطار لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث سيتمكن الضيوف من التوجه مباشرة إلى بوابات السفر وتجنب الوقوف في الصفوف بالمطار.

من جهته قال عمر أبو فرج، الرئيس التنفيذي لشركة دوبز التابعة لدناتا إن الشراكة مع الاتحاد للطيران بهدف منح المسافرين خدمات إتمام إجراءات السفر من المنزل بأبوظبي، والتي ستسهم بالطبع في توفير الراحة للمسافرين على الاتحاد، ومساعدتهم في الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة. كما يتوافر فحص كورونا من المنزل حيث سيقوم ممرض LifeDX بإجراء الفحص، وسوف تُرسل النتائج بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة خلال فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.