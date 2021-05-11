16.12 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» الربعية

المنامة (الاتحاد)

حققت مجموعة جي إف إتش المالية أرباحاً صافية بقيمة 16.12 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول، مقارنة بما مقداره مع 5.08 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة نسبتها 217.2%.. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 0.53 سنتاً، مقارنة بما مقداره 0.15 سنتاً خلال الربع الأول من عام 2020. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأول 19.34مليون دولار أميركي مقارنة بما مقداره 6.78 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بنسبة 185.2%.

بلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين 0.92 مليار دولار أميركي كما في 31 مارس 2021، من 0.91 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2020، بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، حيث يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الربح المحقق عن الفترة وتحسن القيمة العادلة في محفظة الخزينة. بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.04 مليار دولار أميركي كما في 31 مارس 2021، مقارنة بما مقداره 6.59 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2020، بزيادة بنسبة 6.9%.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، «نشعر بسعادة بنتائج الربع الأول للمجموعة، ولاسيما في ظل استمرار تأثير الوضع الوبائي على مستوى العالم. على الرغم من ذلك، شهدت فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاما بعد عام. على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة».