إيرباص تكسب 362 مليون يورو وتعاود التحليق في سماء الأرباح

حسونة الطيب (أبوظبي)

بعد سنة حافلة بالخسائر وتعطيل عمليات السفر نتيجة لانتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم، نجحت إيرباص في تخطي هذه المطبات والتحليق في سماء الأرباح مجدداً. ورغم تحقيق الشركة للأرباح خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أنها تدرك أن الأزمة لا تزال قائمة.

وفي أعقاب خسائر قدرها 1.1 مليار يورو على مدى السنة الماضية، حققت إيرباص أرباحاً صافية بنحو 362 مليون يورو (440 مليون دولار)، في الفترة ما بين يناير إلى مارس، بالمقارنة مع خسائر وصلت لنحو 481 مليون يورو في نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرة بتدابير خفض التكلفة التي تضمنت تسريح نحو 11 ألفاً من العاملين حول العالم. وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات إيرباص، بنسبة 2% لنحو 10.5 مليار يورو.

وفرغت الشركة، الأكبر من نوعها في العالم لتصنيع الطائرات التجارية، من تسليم 125 طائرة تجارية لشركات الطيران خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 122 في ذات الفترة من السنة الماضية. وبلغ عدد إجمالي الطائرات التي سلمتها إيرباص خلال 2020، نحو 566 طائرة، أقل من المتوقع بنسبة قدرها 40% قبل انتشار الوباء، بحسب نيويورك تايمز.

ويختلف الوضع تماماً بالنسبة لمنافستها بوينج من مقرها في مدينة سياتل الأميركية، التي تعرضت لخسارة قدرها 353 مليون دولار. ورغم الخسائر التي عاشتها الشركة للربع السادس على التوالي، إلا أنها تؤكد أن بوادر أرباحها تلوح في الأفق القريب. وما يعضد حالة التفاؤل هذه، إعلان المفوضية الأوروبية، إمكانية سفر الأميركيين الحاصلين على اللقاح لأوروبا هذا الصيف، بحسب موقع صحيفة سيتي أيه أم اللندنية.

وعزت إيرباص النتائج التي حققتها، لنجاحها في تسليم عدد من الطائرات التجارية وللتمكن من خفض التكلفة وتقليل الصرف النقدي والتقدم الذي أحرزته على صعيد خطة الهيكلة، بجانب المساهمات الإيجابية من قبل نشاطاتها في مجالات طائرات الهيلوكوبتر والفضاء والدفاع.

وحذرت الشركة في وقت سابق، من أن قطاع الطيران، ربما يواجه صعوبة في التعافي من أثار الجائحة حتى نهاية العام 2025، في ظل تعطيل المتحورات الجديدة من الفيروس، لعمليات استئناف السفر حول العالم. كما أبقت إيرباص، على توقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تصل لنحو 2 مليار يورو لهذا العام.