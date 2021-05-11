248 مليون درهم إيرادات مجموعة «يلا المحدودة» الربعية

دبي (وام)

حققت مجموعة «يلا المحدودة» إيرادات بلغت 248 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنمو 221% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية وفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة. وبلغ صافي أرباح المجموعة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 123.3 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي 49.7% خلال الربع الأول. وساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا في تحقيق الجزء الأكبر من إيرادات «يلا» بما مجموعه 201.1 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 248 مليون درهم.