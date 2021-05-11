123.3 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا المحدودة»

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري، محققةً إيرادات بلغت 248 مليون درهم، بزيادة 221% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها "يلا المحدودة"، للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ صافي أرباح المجموعة 123.3 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي، في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي 49.7% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021.

وأسهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا في تحقيق الجزء الأكبر من إيرادات "يلا" بما مجموعه 201.1 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 248 مليون درهم.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريا بنسبة 206.9% إلى 18.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 6.1 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2020، وفيما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة لمنصات يلا، فقد ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 260.4% إلى 5.8 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة بـ 1.6 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2020.