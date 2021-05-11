ارتفاع إنتاج نفط كازاخستان متجاوزاً حصة «أوبك+»

موسكو (رويترز) - أبلغ مصدران بقطاع النفط رويترز أن إنتاج كازاخستان اليومي من الخام زاد 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع الشهر السابق، متجاوزا حصتها المقررة في إطار الاتفاق العالمي بين أوبك ومنتجين من خارج المنظمة.

وتفيد حسابات لوريترز من واقع البيانات المقدمة من المصادر أن كازاخستان أنتجت 1.483 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 1.478 مليون برميل يوميا في مارس، في حين أن حصتها لشهر أبريل 1.457 مليون برميل يوميا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع وزارة الطاقة في كازاخستان للحصول على تعليق. كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن كازاخستان ستعوض بعض زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام الحالي عندما تغلق حقولا كبيرة لإجراء أعمال صيانة.