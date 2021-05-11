السعودية تلبي احتياجات المصافي الآسيوية

سنغافورة (رويترز) - قالت عدة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كامل إمدادات الخام لأغلب شركات التكرير الآسيوية في يونيو.

بدأ أكبر منتج في أوبك تقليص حجم تخفيضات الإمداد للمشترين في مايو، إذ التزمت أوبك وروسيا وحلفاؤهما، في إطار مجموعة أوبك+، بخطط لتخفيف قيود إنتاج النفط على مراحل من مايو إلى يوليو.

وطلبت شركات تكرير حكومية هندية الإمدادات المعتادة من شركة الطاقة الحكومية السعودية العملاقة أرامكو ليونيو، وذلك بعد تقليص المشتريات في مايو.

وقال أحد المصادر إن أغلب شركات التكرير الآسيوية تلقت الكميات المخصصة لها، في حين قلصت أرامكو السعودية الإمدادات إلى أوروبا.

ومن ذلك، قالت المصادر لـ«رويترز» إن أرامكو السعودية ستخفض الإمدادات لمشتر آسيوي خامس في يونيو في إطار حد للتعديل مسموح به في العقد.

وبموجب العقود، يمكن للبائع أو المشتري تعديل كميات التحميل اعتمادا على الطلب ولوجستيات الشحن، وذلك باستخدام نسبة سماح تشغيلي تتراوح بين زائد و ناقص عشرة بالمئة من الكمية السعودية المتعاقد عليها.

وامتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب.

وقالت المصادر إنه بالرغم من خفض أرامكو السعودية أسعار إمداداتها لآسيا في يونيو للمرة الأولى في ستة أشهر، طلب بعض المشترين كميات أقل، إذ كان سعر الخام العربي الخفيف الرئيس أعلى نسبيا من خامات مشابهة في السوق الفورية.

وقال أحد المصادر "يبدو زاكوم العلوي أرخص كثيرا من الخام العربي الخفيف".

وقالت المصادر إن انخفاض الطلب على الوقود في دول مثل الهند واليابان بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 ربما يؤدي أيضا إلى تراجع إقبال شركات التكرير بها على المزيد من الخام.