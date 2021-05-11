الكويت تحدد سعر بيع النفط لآسيا

سنغافورة (رويترز) - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في يونيو حزيران عند 1.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 20 سنتا عن الشهر السابق.

كما حددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يونيو عند 1.15 دولار فوق عمان/دبي، بتراجع 20 سنتا عن الشهر السابق.

