«ائتمان الصادرات» و«ساتشي» تدعمان المشاريع الخضراء

دبي (الاتحاد)

بحثت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة «ساتشي»، وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، التعاون في دعم المشاريع الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الحلال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.

واجتمع الوفد الإيطالي الذي ضم بيرفرانسيسكو لاتيني، الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي، ومايكل رون، كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن، مع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في مقر الشركة في دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

يأتي الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الاتحاد لائتمان الصادرات وساتشي عام 2018 ضمن فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا التي عقدت في وزارة التنمية الاقتصادية في روما، والتي وضعت الإطار العام لتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان التعاون في مجال التأمين المشترك وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم حصول هذه المشاريع على تمويلات إسلامية ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية لكلا البلدين ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.