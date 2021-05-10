«دبي للذهب» توقع مذكرة تفاهم مع «إس أند رويال جروب منغوليا»

دبي (الاتحاد)

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية طويلة الأجل مع مجموعة «إس أند رويال جروب منغوليا»، وهي مجموعة استثمارية مقرّها منغوليا تعمل في صناعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة الخارجية والإنشاءات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بإنشاء علاقة تجارية طويلة الأمد تشمل تبادل الخبرات والآراء والأفكار حول الفرص التجارية المحتملة في المستقبل، واستكشاف إمكانية استيراد وتصدير البضائع بين الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا. كما ستبحث مجموعة إس أند رويال إمكانية انضمامها عضواً دائماً في كل من بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تعتبر منغوليا أرضاً غنية بالموارد الطبيعية والفرص المربحة، وتتماشى مذكرة التفاهم مع مجموعة إس أند رويال، والتي تعدّ مجموعة استثمارية رائدة في جمهورية منغوليا، مع هدفنا نحو تعزيز التعاون الخارجي وتوسيع خبراتنا ومعارفنا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق فوائد هائلة للجانبين، ونعتقد بأنها ستكون الخطوة الأولى نحو ترسيخ علاقة طويلة ومفيدة».

من جانبه، قال سيرجبودي دولجورسورين، رئيس مجموعة «إس أند رويال جروب منغوليا»: «يسرّنا أن ندخل في هذه الشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع، إذ تربط بين منغوليا والإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية مميزة تعود إلى ربع قرن. ويتمثل طموحنا في أن نصبح بوابة للسوق المنغولية، إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة البلاد كمركز رئيسي لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع بورصة دبي للذهب والسلع».