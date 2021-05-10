تأجير %50 من المساحات المخصصة للمطاعم في «ياس باي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ميرال أمس عن انضمام مجموعة جديدة من الأسماء والعلامات التجارية إلى مجموعتها من المطاعم في الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي» في جزيرة ياس، الوجهة البحرية الحيوية الجديدة في إمارة أبوظبي.

وتضم قائمة المطاعم: «باراديسو»، و«هانتر آند باريل»، و«أكيبا دوري» و«ذا لايت هاوس»، والتي ستُقام على الرصيف البحري الجديد الذي سيتم افتتاحه قريباً في الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي»، وسيضم 20 علامة تجارية للمطاعم وخمس مرافق للترفيه والاستجمام.

وقال كليمنت بونتمبس، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في «ميرال»: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع هذه العلامات التجارية ».