10.26 مليون درهم أرباح «إشراق للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة إشراق للاستثمار أرباحاً تشغيلية بلغت 10.26 مليون درهم في تحول كبير، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020.

على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، حققت «إشراق» مكاسب من الاستثمارات بلغت 7.62 مليون درهم. ويعكس ذلك فوائد استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة مطلع عام 2019، وكذلك المكاسب التي حققتها الشركة من استثماراتها في القطاعين المالي والتقني على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، حافظ قسما التأجير والضيافة في «إشراق» على أدائهما فوق المتوسط، حيث حققت معدلات إشغال بلغت 98% و97% على التوالي بسبب استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.

وفي إطار جهودها لتحسين أدائها، قامت الشركة أيضاً بتخفيض النفقات المباشرة والنفقات الإدارية والعامة بنسبة 19% و16% على التوالي.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «أدرك مساهمونا مؤخراً فوائد الاستراتيجية التي وضعناها لتحويل وتنويع نشاطاتنا الاستثمارية بعيداً عن الاستثمارات العقارية، وقد انعكس ذلك في تجديد تفويضهم لنا للسنوات الثلاث القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية.