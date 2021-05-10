7.1 مليار درهم مبيعات إعمار العقاريّة في 3 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفعت مبيعات شركة إعمار العقارية بنسبة 83 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 7.115 مليار درهم مقارنةً مع 3.88 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. كما كانت المبيعات العقاريّة أعلى بنسبة 6 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019.ووصلت إيرادات «إعمار» خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 5.993 مليار درهم، محقّقة بذلك زيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 5.328 مليار درهم. كما سجّلت أرباحاً صافيةً بقيمة 657 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020 والتي بلغت 609 مليون درهم، محقّقة بذلك نمواً بنسبة 8 بالمئة.

محمد العبار

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركتّي إعمار العقارية وإعمار للتطوير: «إن التزامنا الثابت في تسليم المشاريع، وتوليد التدفّق النقدي، وتطوير المشاريع المستقبليّة ساهم في نتائج مبيعاتنا الجيّدة في الربع الأول من عام 2021. ما يميّزنا عن منافسينا هو استراتيجيتنا القائمة على المجمعات المتكاملة، إذ لا نقدّم وحدات سكنيّة مميّزة فحسب وإنما أيضاً مجموعة من مراكز التسوّق ومراكز الترفيه والضّيافة الفاخرة التي تتمّم أصولنا. ومع التحوّل الذي نشهده في طلبات المستثمرين على المجمّعات المتكاملة التي تحتوي على مجموعة متنوعة وواسعة من المرافق والخدمات الترفيهية، فقد تمكّنا عبر منهجنا المرن من تطوير مجمّعات سكنية متكاملة والاستمرار في دفع عجلة النمو عاماً بعد عام».

وأضاف: تستمر مدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، في عدد من القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والرعاية الصحيّة والتعليم. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين، ويواصل المستثمرون الاستثمار في إمكانات النمو الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلى في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الأول من عام 2021.

تسليم المشاريع قامت «إعمار للتطوير» بتسليم نحو 1.100 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2021 عبر مواقعها الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب. وحتى مارس 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 48.000 وحدة سكنية، وما يزال لديها أكثر من 25.500 وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.