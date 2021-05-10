25 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة شعاع كابيتال 25 مليون درهم أرباحاً صافية، خلال الربع الأول من العام الحالي، مع صافي الخسارة العائد للمساهمين بمقدار 262 مليون درهم في الربع الأول 2020. في حين شهدت الإيرادات التشغيلية زيادة بنسبة 132% على أساس سنوي من 19 مليون درهم في الربع الأول 2020 إلى 45 مليون درهم في الربع الأول 2021.

ووصلت الأرباح الربع سنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 75 مليون درهم للربع الأول 2021، بالمقارنة مع سلبي 202 مليون درهم في الربع الأول 2020 بزيادة قدرها 277 مليون درهم على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات الربع الأول 2021 إلى 102 مليون درهم بالمقارنة مع 72 مليون درهم في الربع الأول 2020 بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي مدفوعة بالإيرادات المتكررة وتجاوز المعدل الوسطي لإيرادات الأرباع الأربعة الماضية، علماً بأن الأداء للمجموعة في الربع الأول عادة ما يحقق نتائج أقل نسبياً بالمقارنة مع الأرباع الأخرى. وعلى الرغم من الضعف النسبي لأداء عام 2020 الذي شهد في ربعه الأول الآثار المبكرة للجائحة العالمية، إلا أن هذا رابع ربع من الربحية على التوالي تشهده «شعاع»، على الرغم من استمرار تداعيات «كوفيد-19» على المشهد الاقتصادي، مما يدل على مرونة الأعمال المتنوعة للشركة.

وسجلت منصات التشغيل الرئيسية للشركة أداءً قوياً، حيث حقق قطاع إدارة الأصول أرباحاً قياسية، على الرغم من انخفاض قيمة الأصول المدارة بشكل طفيف إلى 13.9 مليار دولار أميركي مقارنةً بالمستويات القياسية البالغة 14.1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020، وذلك بسبب التخارج من أنشطة منخفضة الربحية. وفي المقابل، واصلت الشركة المضي قدماً في بناء أعمال الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «تمكنت ‹شعاع› من تدعيم أعمالها وإنجاز برنامج الاندماج بنجاح. والآن يتحول تركيزنا إلى تحقيق النمو والتحول عبر توظيف الكثير من الكفاءات عبر مختلف قطاعات أعمالها، وطرح منتجات جديدة وعروض قيمة متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملائنا».