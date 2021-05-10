24.22 مليون درهم صافي أرباح «سلامة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن نتائجها المالية المدققة للربع الأول من عام 2021.

وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين إلى أعلى مستوياته خلال الربع الأول منذ عام 2011، ليصل إلى 24.22 مليون درهم، بنسبة نمو 84.43%، بالمقارنة مع 13.13 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: تمضي شركتنا قدماً في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية، بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة. ويشكّل نجاحنا في تحقيق أعلى مستويات الأرباح للربع الأول في العشر سنوات الماضية، وارتفاع دخل الاستثمار وربحية السهم دليلاً ملموساً على كفاءة هذه الاستراتيجية، كما يعزز ثقتنا بإمكانات النمو المستمرة التي تحظى بها «سلامة». وتتمتع الشركة بوضع قوي لتسريع وتيرة هذا النمو، وخلق قيمةٍ مستدامة طويلة الأمد للمساهمين وحملة وثائق التكافل على حد سواء«.

من جانبه، قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «تكشف النتائج القوية للربع الأول مدى كفاءة استراتيجية مجلس الإدارة ومرونة الشركة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة».