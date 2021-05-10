3.9 مليون درهم أرباح «وطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) 3.9 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت 74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) «على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، إلا أن الشركة قد حققت أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من عام 2021، وذلك بفضل التحسن في دخل الاكتتاب والاستثمار. ويسعدنا أيضاً أن نرى عائداً مجزياً على حقوق الملكية بلغت نسبته 15% مدفوعًا بإيراداتنا الاستثمارية التي ارتفعت إلى 3.6 مليون درهم إماراتي، من 2.3 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2020، محققة بذلك نمو بلغت نسبته 67%».