21 مليون درهم أرباح « البحيرة للتأمين» الربعية

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة، رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تراجع دخل العقار المملوك للشركـــة.

وبيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن الأقساط المكتتبة بلغت 221 مليون درهم في نهاية الربع الأول لعام 2021 مقابل 230 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020.

وبلغت الأرباح 21 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2021، مقابل 19 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وقال القاسمي: «تحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء».