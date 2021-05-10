62.7 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت شركة سيراميك رأس الخيمة 62.7 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.9% على أساس سنوي ليصل إلى 722.8 مليون درهم إماراتي مدفوعة بالنمو في جميع الأسواق الرئيسة.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، يسعدني أن أعلن عن نتائج مالية قوية لهذا الربع، مدفوعة بمستويات قياسية من الربحية والإيرادات.

في حين كان عام 2020 عامًا صعبًا للأعمال، أدت الإدارة الذكية والتنفيذ المبكر لتدابير إدارة تأثير الجائحة إلى التعافي المتسارع الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2020. واليوم، تتمتع شركة سيراميك رأس الخيمة بالنمو القوي، متجاوزًا مستويات العمليات في فترة ما قبل الجائحة، مع بلوغ هوامش الربح الإجمالية أعلى مستوياتها على الإطلاق.