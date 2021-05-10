موانئ السعودية تسجل 8% في أحجام المناولة

الرياض (الاتحاد) سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نمواً لافتاً خلال شهر أبريل لعام 2021 عبر تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت (8.25) في المائة، بواقع 609 آلاف حاوية قياسية، وكذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت (52.44) في المائة، بواقع أكثر من 263 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن، كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (24.52) في المائة، بواقع 1.102 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ فقد حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت (88.64) في المائة، بواقع أكثر من 450 ألف رأس من الماشية الحية، كما حققت ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة بلغت (397) في المائة، بواقع 46 ألف راكب، فيما حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة بلغت (7.18) في المائة، بواقع 84 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية 2.3 مليون طن.

وحققت موانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021 عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت (16.18) في المائة، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة، كما سجلت ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت (41.36) في المائة، بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، القادمة عبر 2,973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت (5) في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.