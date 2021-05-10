63% إشغال المنشآت الفندقية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) استقطبت المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 4 ملايين نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة، وفقاً للبيانات المبدئية للهيئات السياحية المحلية.

وحقق متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 27.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 4.3 ليلة، فيما شهد شهر مارس من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، وذلك مقارنة بشهر مارس من العام الماضي 2020.

وشكل المواطنون نحو 25.6% من إجمالي النزلاء خلال الربع الأول، حيث بلغ عدد النزلاء المواطنين خلال تلك الفترة مليون نزيلاً مواطناً. وتظهر الإحصائيات أن عدد النزلاء المواطنين تضاعفت خلال شهر مارس بزيادة بلغت 112% خلال مارس 2021 مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، ومثلت إمارة دبي الوجهة الأولى لإقامة المواطنين في تلك المنشآت خلال هذه الفترة، تلتها إمارة أبوظبي، ثم إمارة رأس الخيمة، ثم الفجيرة والشارقة.

السياحة الداخلية

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على الأداء المتميز الذي سجَّلهُ قطاع السياحة الداخلية طوال الفترة الماضية، ونجاح المُنتج السياحي الوطني في ترسيخ مكانته كخيارٍ مُفضَّل وأكثر أماناً لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين مقارنةً بالوجهات السياحية الخارجية. وأوضح معاليه أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتي ثمرةً لتضافر جهود مُختلف الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاع السياحي، ويؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الأزمة الصحية العالمية ترجمةً للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية، وقد حققت الدولة خلال السنوات الماضية أعلى معدلات النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية، وتعد السياحة الداخلية اليوم رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومساهماً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة. وتؤكد المؤشرات والإحصاءات أنَّ السياحة الداخلية تشهد منذُ مَطلع العام 2021 نشاطاً كبيراً ونمواً لافتاً مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط تزايد إقبال سكان الدولة على الوجهات السياحية والمنشآت الفندقية المحلية. ويأتي ذلك نتيجة تنامي الثقة بالإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة نُزلاء الفنادق ومُرتادي الوجهات السياحية، وكفاءة الحملات الوطنية لتسليط الضوء على المقومات التي تتفرد بها الإمارات، والوجهات المتفردة التي تزخر بها إمارات الدولة السبع، وتطور المرافق الفُندقية وتميز وجودة خدمات الضيافة».

181.3 ألف غرفة

الجدير بالذكر أن عدد المنشآت الفندقية بالدولة حتى نهاية مارس 2021 بلغت ما يقارب من 1096 منشأة، فيما بلغت عدد الغرف ما يقارب 181.3 ألف غرفة، ومن المتوقع ان تزداد نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك على مستوى الدولة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على نمو مؤشرات القطاع الفندقي بشكل عام، في حين أن نسب النمو السياحة الداخلية خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت مستويات عام 2020، حيث كانت من ضمن أكثر الشرائح مرونة وتعافياً في مواجهة الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد استقطب 14.8 مليون نزيل للمنشآت الفندقية والسياحية، خلال العام الماضي 2020، على الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطاع على مستوى العالم نتيجة تأثره المباشر من جائحة «كوفيد 19»، حيث نجح في تحقيق إيرادات بلغت نحو 16.6 مليار درهم و54.2 مليون ليلة سياحية.