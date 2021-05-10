«الاتحاد للطيران»: إتمام إجراءات السفر من المنزل

أبوظبي (الاتحاد) أبرمت الاتحاد للطيران شراكة مع شركة دوبز، التابعة لدناتا، والتي تتيح للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود على الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. كما يمكن أيضاً ترتيب إجراء فحص كورونا عبر الشريك الطبي لشركة الطيران LifeDX.

لحجز الخدمة والاستفادة منها، طالبت الاتحاد للطيران من الضيوف زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com قبل سبع ساعات من موعد الرحلة، وسوف يصل موظفو إتمام إجراءات السفر في الموقع الذي تم حجزه خلال الوقت المحدد بين الساعة الثامنة صباحاً والثامنة مساءً، حيث سيقوم الموظف بفحص وثائق السفر وإتمام إجراءات السفر واستلام الحقائب، كما يمكن أيضاً اختيار المقاعد في الوقت ذاته وشراء وزن إضافي إن وجد. وتتيح الخدمة أولوية الصعود على متن الطائرة واستلام أمتعتهم مبكراً وخدمة أولوية استلام الحقائب وذلك مقابل رسوم إضافية.

وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، يتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

كما يتوافر فحص كورونا من المنزل عند حجر أي باقة من باقات إتمام إجراء السفر من المنزل، حيث سيقوم ممرض LifeDX بإجراء الفحص، وسوف تُرسل النتائج بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة خلال فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

ويتم توفير باقات إتمام إجراءات السفر من المنزل بأسعار تبدأ من 220 درهماً وتشمل حتى أربع حقائب بغض النظر عن عدد الضيوف المسافرين. كما يمكن أيضاً إضافة وزن إضافي مقابل 40 درهماً للقطعة وخدمة الحقائب مقابل رسوم معينة. ويمكن للمسافرين المقيمين خارج أبوظبي حجز خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل مقابل رسوم إضافية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com لمزيد من المعلومات حول الخدمة.

