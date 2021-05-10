فعاليات ترفيهية وترويجية في مراكز الدار التجارية

أبوظبي (الاتحاد) يقدم ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول للمقيمين في العاصمة الإماراتية أبوظبي وزوارها تجارب ممتعة في عطلة عيد الفطر السعيد المرتقبة في نهاية هذا الأسبوع. فمن 12 ولغاية 15 مايو 2021، يحظى ضيوف هذه المراكز التجارية بفرصة المشاركة في العديد من العروض الترويجية المشوقة المعدّة خصيصاً لهذه المناسبة، مع فرص استثنائية للفوز بالكثير من الجوائز القيّمة.

وما على الضيوف سوى تحميل تطبيق «دارنا – مكافآت من الدار» المجاني للمشاركة في مختلف الأنشطة الاحتفالية للمراكز التجارية، وليكونوا من الفائزين المحظوظين بجوائز تصل إلى مليون نقطة ولاء من «دارنا – مكافآت من الدار» ومليون ميل من أميال برنامج «ضيف الاتحاد»، وعلى المتسوّقين الراغبين بدخول السحب مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في جميع أنحاء المركز التجاري للتسجيل وتحميل إيصالاتهم، ويمكن للفائزين استبدال نقاط «دارنا – مكافآت من الدار» مقابل كل خدمة يحصلون عليها في أحد مرافق محفظة الدار في أبوظبي والعين، بينما يمكنهم استخدام أميال «ضيف الاتحاد» لرحلات السفر وغيرها من المزايا. وعند إنفاق 300 درهم في أي من متاجر ياس مول في جزيرة ياس، أو 250 درهماً في الجيمي مول في العين، أو 200 درهم في المركز التجاري العالمي أبوظبي في وسط المدينة، يحصل المتسوقون على فرصة الفوز بجوائز فورية من نشاط «دولاب الحظ» أو «امسح واربح».

كما يمكنهم المشاركة في مسابقة «خمن السعر» اليومية، حيث تتضمن 6 صناديق تحتوي منتجات مختلفة وعليهم تخمين سعرها. وتدخل أسماء من يحزرون السعر الصحيح إلى السحب بالقرعة، حيث يحصل ستة فائزين على المنتجات المعروضة.