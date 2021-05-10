دراسة: الاستعداد الرقمي يساعد الشركات على مواجهة «كوفيد-19»

دبي (الاتحاد) أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU ) مؤخراً نتائج دراسة شاملة لكيفية تطور العلاقة بين التكنولوجيا وبيئة الأعمال والناس خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث قامت بالاستماع إلى قادة الأعمال عبر ثماني صناعات بارزة حول التحديات والفرص التي أحدثتها تداعيات الأزمة الراهنة على صعيد المؤسسات، وكيف ساهمت المبادرات الرقمية في مواجهة ومواكبة الواقع الجديد.

وفي سياق تفصيلي، أظهرت الدراسة عبر مختلف القطاعات بعض المؤشرات التي دارت حول مواضيع مثل إشراك الناس وربطهم ببعضهم البع ، وشعورهم بهدف واحد مشترك يجمعهم خلال العمل. حيث أفضت النتائج التي شملت المستطلعين بأن نسبة مشاركة وتفاعل الموظفين على المستوى التقني ارتفعت من 24٪ خلال فترة ما قبل الجائحة لتصل إلى 36٪ أثناء فترة كوفيد-19، كما ارتفعت ذات النسبة بمقدار 10% أو أكثر في مجالات التصنيع والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم.

وفي إطار تسارع الاستثمارات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، قامت المنظمات عبر مختلف القطاعات بتسريع وتيرة مبادرات التحول الخاصة بها، وبدأت فعلياً بالاعتماد بشكل أكبر على الأدوات الرقمية. فعلى سبيل المثال أعربت 50% من المؤسسات أن التقنيات السحابية لعبت دورًا مهمًا في تمكين عملياتها خلال فترة الجائحة، بينما بلغت نسبة تقنيات العمل عن بُعد 40%، ونسبة كل من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي 33%، في حين سجلت تقنيات إنترنت الأشياء نسبة 31%.

وقال إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق في مايكروسوفت الإمارات "تحولت كل شركة بعد حقبة الجائحة إلى شركة رقمية بصورة معينة. وهذا فعلياً ما شهدناه خلال العام الماضي الذي غيَّر بشكل جذري الطريقة التي يجب أن تتطور بها الأعمال لمواكبة الوضع الجديد ، وكشف البحث لنا تحليلاً عميقاً حول كيفية تطور العلاقة بين التكنولوجيا والشركات والأفراد ، وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستثمار في الأفراد وتطوير مهاراتهم لإيجاد حلول جديدة تلبي احتياجات التحديات والمتغيرات السريعة للاقتصاد المعاصر".

وقال مايكل جولد مدير التحرير لدى وحدة المعلومات الاقتصادية "أظهرت الجائحة الأخيرة مدى أهمية الأدوات الرقمية في تمكين الشركات من امتلاك مزايا مهمة تضمن استمراريتها دون انقطاع في بيئة الأعمال، وهذا ما أثبتته هذه الدراسة عندما أكدت الغالبية العظمى من الشركات بأن التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية للتغلب على فجوات المهارات، وتعزيز الموظفين، وتقديم فوائد شتى على مستوى المجتمع".