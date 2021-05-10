8% زيادة في أرباح «إعمار العقاريّة»

دبي (الاتحاد) حقّقت «إعمار العقاريّة» إيرادات قدرها 5.993 مليار درهم (1.632 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، وأرباحاً صافية بقيمة 657 مليون درهم (179 مليون دولار)، بزيادة وقدرها 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووصلت مبيعات العقارات المحليّة في الربع الأول من عام 2021 إلى 5.904 مليار درهم (1.607 مليار دولار)، بزيادة وقدرها 106% على مبيعات الفترة ذاتها من عام 2020.

وارتفعت مبيعات «إعمار» المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز لتبلغ 41.805 مليار درهم (11.382 مليار دولار)، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

تسليم المشاريع

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: «باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق حيويّةً ونمواً في العالم، تعتبر مرونة سوق العقارات في دبي شاهداً على التزامها بأن تصبح إحدى أفضل المدن في العالم. نحن ملتزمون بتسليم مشاريعنا وفق مواعيدها المقرّرة، وبتقديم مشاريع سكنيّة مميّزة وغير مسبوقة تساهم في تحسين نمط حياة المقيمين والزوّار معاً. فقد تمكّنت «إعمار» خلال فترة زمنيّة قصيرة من تحقيق نتائج مماثلة لنتائج عام 2019، التي سبقت تأثيرات الجائحة على الأعمال التجارية على مستوى العالم. ولم تكن هذه النتائج محض صُدفة، بل هي ثمرة جهود جماعيّة كبيرة».

وتستمرّ مدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالميّة رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللّوجستية، والسفر والضيافة، عبر عدد من القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والرعاية الصحيّة، والتعليم. كما تواصل المنطقة جذب عدد من المهنيين المحترفين، والمستثمرين الذين يقومون بدورهم بالاستثمار في إمكانات النمو المستمر المتوفرة في المنطقة، والتي تنعكس في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الأول من عام 2021.

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 74500 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية، وما يزال لديها أكثر من 25500 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة و11500 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

ومع استمرارها في وضع واتباع معايير جديدة في التصميم وجودة البناء والابتكار، تقدّم «إعمار» على الدوام تجارب فريدة ونمط حياة استثنائياً يُميّزها في شتى قطاعات السوق، ما يجعل عقاراتها مرغوبة دائماً من قبل المستثمرين محليّاً ودوليّاً.

إعمار للتطوير

حقّقت «إعمار للتطوير ش.م.ع.»، شركة تطوير العقارات المخصصة للبيع في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، مبيعات عقارية ربع سنوية قويّة في دبي خلال الربع الأول (يناير حتى) من عام 2021، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 106 بالمئة لتصل إلى 5.904 مليار درهم (1.607 مليار دولار أميركي) مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2020، والتي بلغت 2.864 مليار درهم (780 مليون دولار).

كما سجّلت «إعمار للتطوير» إيرادات قدرها 3.848 مليار درهم (1.048 مليار دولار)، وأرباحاً صافية بقيمة 781 مليون درهم إماراتي (213 مليون دولار)، بزيادة وقدرها 26 بالمئة و20 بالمئة على التوالي مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من عام 2020.

إعمار الدوليّة

واصلت عمليات «إعمار» الدوليّة تحسين نتائجها التشغيلية، حيث سجّلت مبيعات عقارية بقيمة 1.211 مليار درهم إماراتي (330 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بنتائج الربع الأول من عام 2020 والتي بلغت 1.023 مليار درهم (279 مليون دولار)، وبنتائج الربع الأول من عام 2019 التي بلغت 764 مليون درهم (208 ملايين دولار)، ما يمثّل نمواً بنسبة 18 بالمئة مقارنةً بعام 2020 وبنسبة 59 بالمئة مقارنة بعام 2019، ما يشير إلى التعافي الإيجابي لسوق العقارات، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتوسعات الدوليّة لشركة إعمار ومشاريعها المتكاملة الموثوقة.

ساهمت أعمال ومشاريع «إعمار» الدوليّة بنسبة 13 بالمئة من إجمالي إيرادات «إعمار»، مُعزّزة بعملياتها الناجحة في كل من مصر، والهند، وباكستان.

إعمار مولز

وسجّلت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوّق والتجزئة المُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS)، إيرادات قدرها 901 مليون درهم (245 مليون دولار)، حسب النتائج الماليّة التي أعلنت عنها الشركة للربع الأول من عام 2021.

كما وصل إجمالي صافي ربحها خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 318 مليون درهم (87 مليون دولار)، أي أعلى بنسبة 169 بالمئة مقارنةً بنتائج الربع الرابع من عام 2020. وحافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز» على أدائها القوي والذي وصل إلى 91 بالمئة.

إعمار للضيافة

حقّقت «إعمار» من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات قدرها 457 مليون درهم (124 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، عبر الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة والتي حقّقت معدلات إشغال بنسبة 62 بالمئة على الرغم من التحدّيات الحالية التي تشهدها السوق والقيود التي تفرضها السلطات.