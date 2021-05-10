80% نمو أرباح «الدار»

أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت إيرادات الدار بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم، مدفوعةً بالزيادة القوية في مبيعات مشاريع التطوير العقاري والقفزة الكبيرة في أعمال إدارة المشاريع، وزاد إجمالي الأرباح بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 776 مليون درهم، مع ارتفاع كبير في مساهمة الدار للتطوير في تحقيق هذا الربح.

وسجلت الدار مكاسب لمرة واحدة ناتجة عن إكمال الصفقة التي أعلنت عنها سابقاً مع شركة "القابضة" (ADQ)، بينما انخفضت تعديلات القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية عن العام السابق.

وارتفع صافي الربح بنسبة 80% على أساس سنوي ليبلغ 544 مليون درهم، ولتعديل المكاسب غير المتكررة المرتبطة بصفقة شركة "القابضة" (ADQ)، ارتفع صافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي.

التحصيلات النقدية القوية

وحافظت الدار على ميزانية عمومية قوية، مع مستويات دين جيدة ضمن النطاق الذي تحدده سياسة الشركة، كما تتمتع الدار بمركز سيولة قوي مع 3.3 مليار درهم من الأموال النقدية غير المقيدة بسبب التحصيلات النقدية القوية من مبيعات المشاريع وتسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.2 مليار درهم.

ووزعت الدار أرباح عن العام المالي 2020 بقيمة 1.14 مليار درهم في أبريل 2021، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير قيمة مجزية للمساهمين.

وأداء مالي قوي مدفوع بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي في إيرادات الدار للتطوير، بينما سجلت الدار للاستثمار مستوى مستقراً من الدخل المتكرر.

مبيعات العقارات

وتجاوزت مبيعات العقارات في محفظة الدار للتطوير المليار درهم للربع الثالث على التوالي، لتعكس بذلك قدرتها على حفز الطلب على العقارات الرئيسة في أبوظبي.

وحافظ صافي الإيرادات التشغيلية للدار للاستثمار على مستواه من العام الماضي مدفوعاً باستقرار معدلات الإشغال، والمرونة التشغيلية، واتباع إجراءات فعالة لتوفير التكاليف.

وواصلت الدار دعمها لمجتمع أبوظبي وأبنائه خلال الربع الأول من عام 2021، حيث أعلنت الشركة عن توظيف 50 مواطناً إماراتياً بحلول نهاية العام السابق، وضمت ثلاثة من طلاب برنامج "أطمح" للتدرب لديها، فضلاً عن دعمها لعدة مبادرات اجتماعية من خلال شراكتها مع "صندوق الوطن"، وإطلاقها النسخة الثانية من حاضنة الأعمال "منصة" للشركات المحلية الناشئة في مجال التجزئة.

سجلت مجموعة الدار العقارية عبر مختلف أعمالها انطلاقة قوية هذا العام مع نجاح نموذجنا التشغيلي الجديد بتحقيق النمو والكفاءة.

حفز الطلب

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية تعكس المبيعات القوية التي حققتها الدار للتطوير خلال الربع الأول من العام الحالي عودة ثقة المستهلك، وقدرتنا على حفز طلب مجموعة من المشترين؛ حيث أصبح المقيمون والمستثمرون الأجانب يشكلون نسبة أكبر من مشتري المنازل. وسنواصل اغتنام هذا الزخم القوي في الطلب عبر إطلاق مشاريع جديدة ومتميزة.

وأضاف: أبدت الدار للاستثمار مرونة ملحوظة رغم التأثير السلبي الذي فرضته الجائحة على الأصول السياحية؛ وهو ما يعكس إدارتنا الفعالة للأصول، ونجاح مبادراتنا للحد من التكاليف، وقوة محفظتنا المتنوعة. علاوةً على ذلك، فإن تواصلنا الاستباقي مع أصحاب المصلحة يعزز مكانة الدار كعلامة تجارية موثوقة.

واستكمل:"بفضل برنامج التطعيم الرائد الذي انتهجته دولة الإمارات، نتطلع الآن إلى مرحلة ما بعد "كوفيد-19" والعودة بالاقتصاد إلى مسار نموه طويل الأمد من خلال تحسين ديناميات العرض والطلب في قطاع العقارات. ويسهم نموذج عملنا المتنوع، وميزانيتنا القوية، واستراتيجيتنا الواضحة في تمكين مجموعة الدار من تحقيق فرص النمو الجديدة، وإعادة تدوير رأس المال في استثمارات ذات قيمة تراكمية، وتحقيق عائدات جاذبة لأصحاب المصلحة".