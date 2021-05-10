السعودية تتصدر قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية

دبي (الاتحاد) كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وتضمنت عددا من أبرز قصص نجاح الأعمال في الشرق الأوسط. وسلطت القائمة الضوء على العديد من الشركات التي ساعدت في تشكيل المنطقة ونقلت إرثها عبر الأجيال.

وهيمنت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، بواقع 36 شركة من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات. وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان كشركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة. كما تملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة.

كذلك تهيمن الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، "المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية" على القائمة بواقع 87 شركة. وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات. بينما تبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (MASIC) بوصفهما من أصغر الشركات عمرا في القائمة، حيث تأسست كلتاهما في عام 2010. أما مجموعة دبليوجي تاول العمانية (WJ Towell& Co) فتعد أقدم شركة عائلية مصنفة، إذ تأسست عام 1866.

ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات: شركة محسن حيدر درويش التي ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش. ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان. بالإضافة إلى ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون.

لإعداد القائمة، أدرجت فوربس الشرق الأوسط الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم تعتمد الشركات المدرجة في أسواق المال بوصفها شـركات مملوكة للعائلات، بل استثمارات للمجموعات العائلية القابضة. وتم جمع المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى. في حين اعتمد التصنيف على مقاييس عدة، منها: حجم استثمارات الشركات العائلية، وقيمة الأصول وأداؤها، وعمر الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات، والامتداد الجغرافي.

دول القائمة

المملكة العربية السعودية 36

الإمارات العربية المتحدة 25

الكويت 7

البحرين 6

مصر 5

لبنان 2

عمان 5

قطر 5

الأردن 4

المغرب 2

الجزائر 1

تونس 1

اليمن 1

أقوى 10 شركات

1- مجموعة العليان

الدولة: السعودية

تأسست عام: 1947

القطاع: متنوع

2- مجموعة منصور

الدولة: مصر

تأسست عام: 1952

القطاع: متنوع

3- ماجد الفطيم

الدولة: الإمارات

تأسست عام: 1992

القطاع: متنوع

4- الغرير للاستثمار

الدولة: الإمارات

تأسست عام: 1960

القطاع: متنوع

5- مجموعة الفطيم

الدولة: الإمارات

تأسست عام: 1930

القطاع: متنوع

6- مجموعة المهيدب

الدولة: السعودية

تأسست عام: 1943

القطاع: متنوع

7- مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده

الدولة: السعودية

تأسست عام: 1950

القطاع: متنوع

8- عبداللطيف جميل

الدولة: السعودية

تأسست عام: 1945

القطاع: متنوع

9- أصيلة للاستثمار

الدولة: السعودية

تأسست عام: 2010

القطاع: الاستثمارات

10- مجموعة الغرير

الدولة: الإمارات

تأسست عام: 1960

القطاع: متنوع