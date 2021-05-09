34 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة العربية للطيران 34 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 52% مقارنة مع 71 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2020.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 572 مليون درهم، بانخفاض نسبته 37% مقارنة بإيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي. ونقلت «العربية للطيران» على متن أسطولها أكثر من 1.3 مليون مسافر في الربع الأول 2021 عبر مراكز عملياتها الخمس، وحافظ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) على نسبته المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مسجلاً معدل 77%.

ونجحت «العربية للطيران» في تسجيل الارباح الصافية خلال الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19» وتأثيره على ربحية قطاع الطيران حول العالم. ووفقاً لمنظمة أياتا، انخفضت حركة المسافرين الدولية بأكثر من 80% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بحركة السفر قبل كوفيد-19 مع تشديد قيود السفر في مواجهة المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تمكنت العربية للطيران من تحقيق ربع آخر من الربحية على الرغم من التأثير المستمر لوباء (كوفيد - 19) على صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا الإنجاز دليل واضح على فعالية نموذج الأعمال المرن الذي نتبعه وكفاءة الفريق الإداري للشركة. وبالرغم من استمرار القيود المشددة على السفر الجوي في الربع الأول من هذا العام، ساعد الاستئناف التدريجي لعدد محدود من الوجهات مدعوماً بإجراءات ظبط التكاليف التي اعتمدتها الشركة على تحقيق الربحية خلال الربع الأول من هذا العام».