تغيير هوية «هافاس الشرق الأوسط للعلاقات العامة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «هافاس الشرق الأوسط للعلاقات العامة»، الوكالة التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها وتتميز بريادتها في قطاعات السلع الفخمة والأزياء والاتصالات المؤسسية، تغيير اسم علامتها التجارية ليصبح «ريد هافاس الشرق الأوسط» HYPERLINK «http://redhavasme.com/» Red Havas Middle East. وتهدف هذه الخطوة إلى تبنّي النموذج الاستراتيجي لشبكة «ريد هافاس» Red Havas المؤلفة من وكالات مدمجة لوسائط الإعلام، وهو ما يعزز قدراتها التواصلية الاجتماعية والتجريبية المكتسبة مع المحتوى في بوتقة واحدة صلبة. وسوف تجمع هذه الخطوة الاستراتيجية فريق الشرق الأوسط مع مكاتب «ريد هافاس» المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وفيتنام والفلبين وإندونيسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. وقال جايمس رايت، رئيس اتحاد هافاس للعلاقات العامة العالمي والرئيس التنفيذي لـ«هافس للعلاقات العامة العالمية»: «إن انضمام (ريد هافاس الشرق الأوسط) إلى شبكتنا، يمثل خطوة مهمة ومنعطف اجابي لمستقبل المجموعة، إذ إننا نلمس بشكل متزايد أن هذه المنطقة باتت تشكل أولوية استراتيجية لكل من العملاء الحاليين وللمشاريع الجديدة». وتابع «إن نطاق الفرص في اقتصادات الشرق الأوسط، خصوصاً قطاعات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والضيافة يشهد توسعاً مذهلاً.

من جهتها، قالت دانا طاهر، المديرة العامة لـ«ريد هافاس الشرق الأوسط»: «إن (ريد هافاس)، ومنذ إطلاقها، وفت بتعهدها بالفعل تجاه مبادئها كشبكة وكالات تطويرية منقطعة النظير تساعد في إعادة تعريف العلاقات العامة وإبراز قيمتها بالنسبة للعملاء».

إلى ذلك، أكد داني نعمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هافاس الشرق الأوسط»: «يواصل فريقنا للعلاقات العامة الذي تم بناؤه في عام 2005، تحقيق نجاح تلو الآخر».